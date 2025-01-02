Магнитные бури 2 января — прогноз для метеозависимых на сегодня

Солнце штормит — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь на Земле в четверг, 2 января, не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек, что может повлечь за собой радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 2 января
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и три вспышки класса М, наибольшей из которых стала вспышка М2,91.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,91 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 2 января
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 57.
Как уберечься от магнитных бурь
Специалисты отмечают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Поэтому, чтобы улучшить самочувствие во время магнитных бурь, следует соблюдать несколько простых правил. Среди них, в частности:
- избегать чрезмерной физической активности;
- не перегружать организм кофеином и алкоголем, ведь эти напитки усиливают нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую систему;
- избегать стрессовых ситуаций;
- не пренебрегать здоровым сном, поскольку во время солнечной активности качественный отдых важен для сохранения энергии;
- отложить авиаперелеты и длительные поездки, особенно это важно сделать людям с хроническими заболеваниями из-за влияния геомагнитных изменений на организм;
- контролировать самочувствие и артериальное давление (людям с гипертонией и сердечными болезнями следует принимать назначенные врачом препараты).
Напомним, специалисты опубликовали календарь магнитных бурь на январь 2025 года. Есть несколько дней, которые будут представлять наибольшую опасность в первый месяц года.
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