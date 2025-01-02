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Солнце штормит — прогноз магнитных бурь на сегодня

2 января 2025 11:01
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 2 января — прогноз для метеозависимых на сегодня
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь на Земле в четверг, 2 января, не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек, что может повлечь за собой радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и три вспышки класса М, наибольшей из которых стала вспышка М2,91.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,91 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 2 января

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 57.
магнитные бури 2 января
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как уберечься от магнитных бурь

Специалисты отмечают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Поэтому, чтобы улучшить самочувствие во время магнитных бурь, следует соблюдать несколько простых правил. Среди них, в частности:

  • избегать чрезмерной физической активности;
  • не перегружать организм кофеином и алкоголем, ведь эти напитки усиливают нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую систему;
  • избегать стрессовых ситуаций;
  • не пренебрегать здоровым сном, поскольку во время солнечной активности качественный отдых важен для сохранения энергии;
  • отложить авиаперелеты и длительные поездки, особенно это важно сделать людям с хроническими заболеваниями из-за влияния геомагнитных изменений на организм;
  • контролировать самочувствие и артериальное давление (людям с гипертонией и сердечными болезнями следует принимать назначенные врачом препараты).

Напомним, специалисты опубликовали календарь магнитных бурь на январь 2025 года. Есть несколько дней, которые будут представлять наибольшую опасность в первый месяц года.

Также мы писали, что ученые из Швейцарии считают, что продолжительность суток на Земле меняется. Железное ядро планеты оказывает на нее сильное влияние.

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