Магнітні бурі 2 січня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у четвер, 2 січня, не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів, що може спричинити радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 січня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких став спалах М2,91.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,91 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 2 січня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 57.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як вберегтися від магнітних бур

Фахівці наголошують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Тому, аби покращити самопочуття під час магнітних бур, варто дотримуватися кілька простих правил. Серед них, зокрема:

уникати надмірної фізичної активності;

не перевантажувати організм кофеїном і алкоголем, адже ці напої посилюють навантаження на нервову та серцево-судинну системи;

уникати стресових ситуацій;

не нехтувати здоровим сном, оскільки під час сонячної активності якісний відпочинок важливий для збереження енергії;

відкласти авіаперельоти та тривалі поїздки, особливо це важливо зробити людям із хронічними захворюваннями, через вплив геомагнітних змін на організм;

контролювати самопочуття та артеріальний тиск (людям із гіпертонією та серцевими хворобами слід вчасно приймати призначені лікарем препарати).

Нагадаємо, фахівці опублікували календар магнітних бур на січень 2025 року. Є кілька днів, які нестимуть найбільшу небезпеку в перший місяць року.

Також ми писали, що вчені зі Швейцарії вважають, що тривалість доби на Землі змінюється. Залізне ядро планети має на неї сильний вплив.