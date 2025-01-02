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Сонце штормить — прогноз магнітних бур на сьогодні

2 січня 2025 11:01
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 2 січня — прогноз для метеозалежних на сьогодні
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур на Землі у четвер, 2 січня, не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів, що може спричинити радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 2 січня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких став спалах М2,91.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,91 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 2 січня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 57.
магнітні бурі 2 січня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як вберегтися від магнітних бур

Фахівці наголошують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Тому, аби покращити самопочуття під час магнітних бур, варто дотримуватися кілька простих правил. Серед них, зокрема:

  • уникати надмірної фізичної активності;
  • не перевантажувати організм кофеїном і алкоголем, адже ці напої посилюють навантаження на нервову та серцево-судинну системи;
  • уникати стресових ситуацій;
  • не нехтувати здоровим сном, оскільки під час сонячної активності якісний відпочинок важливий для збереження енергії;
  • відкласти авіаперельоти та тривалі поїздки, особливо це важливо зробити людям із хронічними захворюваннями, через вплив геомагнітних змін на організм;
  • контролювати самопочуття та артеріальний тиск (людям із гіпертонією та серцевими хворобами слід вчасно приймати призначені лікарем препарати). 

Нагадаємо, фахівці опублікували календар магнітних бур на січень 2025 року. Є кілька днів, які нестимуть найбільшу небезпеку в перший місяць року. 

Також ми писали, що вчені зі Швейцарії вважають, що тривалість доби на Землі змінюється. Залізне ядро планети має на неї сильний вплив.

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття

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