Магнітні бурі 2 січня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Сонце штормить — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур на Землі у четвер, 2 січня, не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів, що може спричинити радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 2 січня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких став спалах М2,91.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,91 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 2 січня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 57.
Як вберегтися від магнітних бур
Фахівці наголошують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Тому, аби покращити самопочуття під час магнітних бур, варто дотримуватися кілька простих правил. Серед них, зокрема:
- уникати надмірної фізичної активності;
- не перевантажувати організм кофеїном і алкоголем, адже ці напої посилюють навантаження на нервову та серцево-судинну системи;
- уникати стресових ситуацій;
- не нехтувати здоровим сном, оскільки під час сонячної активності якісний відпочинок важливий для збереження енергії;
- відкласти авіаперельоти та тривалі поїздки, особливо це важливо зробити людям із хронічними захворюваннями, через вплив геомагнітних змін на організм;
- контролювати самопочуття та артеріальний тиск (людям із гіпертонією та серцевими хворобами слід вчасно приймати призначені лікарем препарати).
Нагадаємо, фахівці опублікували календар магнітних бур на січень 2025 року. Є кілька днів, які нестимуть найбільшу небезпеку в перший місяць року.
Також ми писали, що вчені зі Швейцарії вважають, що тривалість доби на Землі змінюється. Залізне ядро планети має на неї сильний вплив.
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