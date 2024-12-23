Прогноз магнитных бурь 23 декабря — чего ждать метеозависимым

Солнце штормит — прогноз магнитных бурь на сегодня.
Существенных магнитных бурь в понедельник, 23 декабря, на Земле не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошло девять мощных вспышек, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 23 декабря
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет тихим до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 23 декабря
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 66.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Вот как они могут влиять на организм:
- общее недомогание (головная боль, усталость, слабость);
- проблемы с сердечно-сосудистой системой;
- нарушение сна;
- изменения настроения и нервной системы;
- обострение хронических болезней.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Для уменьшения симптомов во время магнитных бурь рекомендуют придерживаться ряда советов:
- достаточно спать и регулярно питаться;
- пить много воды;
- воздержаться от кофе и алкоголя;
- избегать физических и эмоциональных нагрузок;
- контролировать давление (при необходимости);
- гулять на свежем воздухе.
Напомним, ученые сделали новое открытие о последней сверхмощной солнечной буре, произошедшей почти 2700 лет назад. Тогда северное сияние можно было наблюдать даже на экваторе.
Также мы писали, что зонд NASA может раскрыть новые секреты Солнца. В канун Рождества космический аппарат приблизится к Солнцу ближе, чем любой другой созданный человеком объект, путешествуя с рекордной скоростью.
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