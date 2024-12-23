Прогноз магнитных бурь 23 декабря — чего ждать метеозависимым

Мужчина страдает головной болью. Иллюстративное фото: freepik.com

Существенных магнитных бурь в понедельник, 23 декабря, на Земле не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошло девять мощных вспышек, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 декабря

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет тихим до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 23 декабря

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 66.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik.com

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Вот как они могут влиять на организм:

общее недомогание (головная боль, усталость, слабость);

проблемы с сердечно-сосудистой системой;

нарушение сна;

изменения настроения и нервной системы;

обострение хронических болезней.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Для уменьшения симптомов во время магнитных бурь рекомендуют придерживаться ряда советов:

достаточно спать и регулярно питаться;

пить много воды;

воздержаться от кофе и алкоголя;

избегать физических и эмоциональных нагрузок;

контролировать давление (при необходимости);

гулять на свежем воздухе.

Напомним, ученые сделали новое открытие о последней сверхмощной солнечной буре, произошедшей почти 2700 лет назад. Тогда северное сияние можно было наблюдать даже на экваторе.

Также мы писали, что зонд NASA может раскрыть новые секреты Солнца. В канун Рождества космический аппарат приблизится к Солнцу ближе, чем любой другой созданный человеком объект, путешествуя с рекордной скоростью.