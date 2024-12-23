Прогноз магнітних бур 23 грудня — чого чекати метеозалежним

Сонце штормить — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у понеділок, 23 грудня, на Землі не очікується. Проте за останню добу на Сонці трапилося дев'ять потужних спалахів, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 23 грудня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде тихим до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 23 грудня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 66.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і людей літнього віку, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Ось як вони можуть впливати на організм:
- загальне нездужання (головний біль, втома, слабкість);
- проблеми з серцево-судинною системою;
- порушення сну;
- зміни настрою та нервової системи;
- загострення хронічних захворювань.
Як зменшити вплив магнітних бур
Для зменшення симптомів під час магнітних бур рекомендують дотримуватися низки порад:
- достатньо спати та регулярно харчуватися;
- пити багато води;
- утриматись від кави та алкоголю;
- уникати фізичних та емоційних навантажень;
- контролювати тиск (за потреби);
- гуляти на свіжому повітрі.
Нагадаємо, вчені зробили нове відкриття про останню надпотужну сонячну бурю, що сталася майже 2700 років тому. Тоді північне сяйво можна було б спостерігати навіть на екваторі.
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