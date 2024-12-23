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Сонце штормить — прогноз магнітних бур на сьогодні

23 грудня 2024 11:34
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур 23 грудня — чого чекати метеозалежним
Чоловік страждає на головний біль. Ілюстративне фото: freepik.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур у понеділок, 23 грудня, на Землі не очікується. Проте за останню добу на Сонці трапилося дев'ять потужних спалахів, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 23 грудня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде тихим до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 23 грудня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 66.
магнітні бурі 23 грудня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття 

Магнітні бурі можуть негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і людей літнього віку, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Ось як вони можуть впливати на організм:

  • загальне нездужання (головний біль, втома, слабкість);
  • проблеми з серцево-судинною системою;
  • порушення сну;
  • зміни настрою та нервової системи;
  • загострення хронічних захворювань.

Як зменшити вплив магнітних бур

Для зменшення симптомів під час магнітних бур рекомендують дотримуватися низки порад:

  • достатньо спати та регулярно харчуватися;
  • пити багато води;
  • утриматись від кави та алкоголю;
  • уникати фізичних та емоційних навантажень;
  • контролювати тиск (за потреби);
  • гуляти на свіжому повітрі. 

Нагадаємо, вчені зробили нове відкриття про останню надпотужну сонячну бурю, що сталася майже 2700 років тому. Тоді північне сяйво можна було б спостерігати навіть на екваторі.

Також ми писали, що зонд NASA може розкрити нові таємниці Сонця. Напередодні Різдва космічний апарат наблизиться до Сонця ближче, ніж будь-який інший створений людиною об'єкт, подорожуючи з рекордною швидкістю. 

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль Земля

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