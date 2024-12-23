Прогноз магнітних бур 23 грудня — чого чекати метеозалежним

Чоловік страждає на головний біль. Ілюстративне фото: freepik.com

Суттєвих магнітних бур у понеділок, 23 грудня, на Землі не очікується. Проте за останню добу на Сонці трапилося дев'ять потужних спалахів, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 грудня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде тихим до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 23 грудня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 66.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і людей літнього віку, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Ось як вони можуть впливати на організм:

загальне нездужання (головний біль, втома, слабкість);

проблеми з серцево-судинною системою;

порушення сну;

зміни настрою та нервової системи;

загострення хронічних захворювань.

Як зменшити вплив магнітних бур

Для зменшення симптомів під час магнітних бур рекомендують дотримуватися низки порад:

достатньо спати та регулярно харчуватися;

пити багато води;

утриматись від кави та алкоголю;

уникати фізичних та емоційних навантажень;

контролювати тиск (за потреби);

гуляти на свіжому повітрі.

Нагадаємо, вчені зробили нове відкриття про останню надпотужну сонячну бурю, що сталася майже 2700 років тому. Тоді північне сяйво можна було б спостерігати навіть на екваторі.

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