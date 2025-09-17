Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Метео Солнце проявило высокую активность — прогноз магнитных бурь

Солнце проявило высокую активность — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:22
Магнитные бури 17 сентября — подробный прогноз и советы для метеозависимых
Плохое самочувствие. Фото: Pexels

В среду, 17 сентября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако значительных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки солнечная активность оставалась низкой: зафиксировано семь вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. Солнечная активность в целом будет оставаться низкой, но возможны вспышки М-класса, которые имеют большее влияние на земную атмосферу.

Солнечная активность на 17 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 44

В чем опасность магнитных бурь

Специалисты напоминают, что даже слабые геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы легче перенести дни с повышенной солнечной активностью, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил. Стоит избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, уделить внимание отдыху и полноценному сну.

Важно пить достаточно чистой воды, уменьшить употребление алкоголя, кофе и крепкого чая, а также отказаться от курения. Также в такие дни полезно больше времени проводить на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями стоит заранее подготовить необходимые лекарства и консультироваться с врачом в случае ухудшения состояния.

Напомним, астросиноптики составили календарь магнитных бурь на сентябрь. Впереди возможны серьезные геомагнитные колебания.

Также астрологи назвали самые благоприятные дни в сентябре.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации