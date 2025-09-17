Магнитные бури 17 сентября — подробный прогноз и советы для метеозависимых

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

В среду, 17 сентября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако значительных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки солнечная активность оставалась низкой: зафиксировано семь вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. Солнечная активность в целом будет оставаться низкой, но возможны вспышки М-класса, которые имеют большее влияние на земную атмосферу.

Солнечная активность на 17 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 44

В чем опасность магнитных бурь

Специалисты напоминают, что даже слабые геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы легче перенести дни с повышенной солнечной активностью, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил. Стоит избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, уделить внимание отдыху и полноценному сну.

Важно пить достаточно чистой воды, уменьшить употребление алкоголя, кофе и крепкого чая, а также отказаться от курения. Также в такие дни полезно больше времени проводить на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями стоит заранее подготовить необходимые лекарства и консультироваться с врачом в случае ухудшения состояния.

