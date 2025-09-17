Магнітні бурі 17 вересня — детальний прогноз та поради для метеозалежних

Сонце проявило високу активність — прогноз магнітних бур
У середу, 17 вересня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак значних магнітних бур не прогнозується. За останню добу сонячна активність залишалася низькою: зафіксовано сім спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 17 вересня
Сьогодні, 17 вересня, геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Сонячна активність загалом залишатиметься низькою, але можливі спалахи М-класу, які мають більший вплив на земну атмосферу.
Сонячна активність на 17 вересня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 44
У чому небезпека магнітних бур
Фахівці нагадують, що навіть слабкі геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання.
Щоб легше перенести дні з підвищеною сонячною активністю, лікарі радять дотримуватися кількох простих правил. Варто уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, приділити увагу відпочинку та повноцінному сну.
Важливо пити достатньо чистої води, зменшити вживання алкоголю, кави й міцного чаю, а також відмовитися від куріння. Також у такі дні корисно більше часу проводити на свіжому повітрі. Людям із хронічними захворюваннями варто заздалегідь підготувати необхідні ліки та консультуватися з лікарем у разі погіршення стану.
