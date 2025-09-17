Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Метео Сонце проявило високу активність — прогноз магнітних бур

Сонце проявило високу активність — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 12:22
Магнітні бурі 17 вересня — детальний прогноз та поради для метеозалежних
Погане самопочуття. Фото: Pexels

У середу, 17 вересня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак значних магнітних бур не прогнозується. За останню добу сонячна активність залишалася низькою: зафіксовано сім спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 17 вересня 

Сьогодні, 17 вересня, геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Сонячна активність загалом залишатиметься низькою, але можливі спалахи М-класу, які мають більший вплив на земну атмосферу.

Сонячна активність на 17 вересня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 44

У чому небезпека магнітних бур 

Фахівці нагадують, що навіть слабкі геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання. 

Щоб легше перенести дні з підвищеною сонячною активністю, лікарі радять дотримуватися кількох простих правил. Варто уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, приділити увагу відпочинку та повноцінному сну.

Важливо пити достатньо чистої води, зменшити вживання алкоголю, кави й міцного чаю, а також відмовитися від куріння. Також у такі дні корисно більше часу проводити на свіжому повітрі. Людям із хронічними захворюваннями варто заздалегідь підготувати необхідні ліки та консультуватися з лікарем у разі погіршення стану.

Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур на вересень. Попереду можливі серйозні геомагнітні коливання.

Також астрологи назвали найсприятливіші дні у вересні

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
