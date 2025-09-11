Магнитные бури в Украине 11 сентября — прогноз для метеозависимых

Солнце показало активность — каков прогноз магнитных бурь
В четверг, 11 сентября, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Специалисты сообщают, что в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой, а зафиксированные две вспышки класса С не имеют существенного влияния на нашу планету.
Об этом сообщили синоптики Meteoprog.
Магнитные бури 11 сентября
Геомагнитное поле в этот день будет оставаться на уровне "тихого" или "нестабильного". Активность Солнца будет низкой, однако не исключается вероятность единичных вспышек М-класса.
Солнечная активность на 11 сентября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 25
Как понять, что происходит магнитная буря
Магнитные бури могут проявляться не только через официальные прогнозы, но и по ощущениям организма.
Люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, чаще всего жалуются на головную боль, головокружение, скачки артериального давления, усталость или сонливость. У некоторых появляется раздражительность или проблемы со сном.
Также могут быть нарушения в работе техники: проблемы со связью, радиопомехи, сбои в навигационных системах.
Напомним, через несколько дней, по прогнозам астросиноптиков, может произойти мощная магнитная буря.
