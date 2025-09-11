Магнитные бури в Украине 11 сентября — прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия. Фото иллюстративное: Pexels

В четверг, 11 сентября, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Специалисты сообщают, что в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой, а зафиксированные две вспышки класса С не имеют существенного влияния на нашу планету.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 11 сентября

Геомагнитное поле в этот день будет оставаться на уровне "тихого" или "нестабильного". Активность Солнца будет низкой, однако не исключается вероятность единичных вспышек М-класса.

Головокружение. Фото: Pexels

Солнечная активность на 11 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 25

Как понять, что происходит магнитная буря

Магнитные бури могут проявляться не только через официальные прогнозы, но и по ощущениям организма.

Люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, чаще всего жалуются на головную боль, головокружение, скачки артериального давления, усталость или сонливость. У некоторых появляется раздражительность или проблемы со сном.

Также могут быть нарушения в работе техники: проблемы со связью, радиопомехи, сбои в навигационных системах.

Напомним, через несколько дней, по прогнозам астросиноптиков, может произойти мощная магнитная буря.

Также синоптики назвали дату, когда в Украине ударят первые заморозки.