Главная Метео Солнце показало активность — каков прогноз магнитных бурь

Солнце показало активность — каков прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 13:25
Магнитные бури в Украине 11 сентября — прогноз для метеозависимых
Ухудшение самочувствия. Фото иллюстративное: Pexels

В четверг, 11 сентября, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Специалисты сообщают, что в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой, а зафиксированные две вспышки класса С не имеют существенного влияния на нашу планету.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 11 сентября

Геомагнитное поле в этот день будет оставаться на уровне "тихого" или "нестабильного". Активность Солнца будет низкой, однако не исключается вероятность единичных вспышек М-класса.

Головокружение. Фото: Pexels

Солнечная активность на 11 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 25

Как понять, что происходит магнитная буря

Магнитные бури могут проявляться не только через официальные прогнозы, но и по ощущениям организма.

Люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, чаще всего жалуются на головную боль, головокружение, скачки артериального давления, усталость или сонливость. У некоторых появляется раздражительность или проблемы со сном.

Также могут быть нарушения в работе техники: проблемы со связью, радиопомехи, сбои в навигационных системах.

Напомним, через несколько дней, по прогнозам астросиноптиков, может произойти мощная магнитная буря.

Также синоптики назвали дату, когда в Украине ударят первые заморозки.

космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
