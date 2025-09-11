Магнітні бурі в Україні 11 вересня — прогноз для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото ілюстративне: Pexels

У четвер, 11 вересня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. Фахівці повідомляють, що протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою, а зафіксовані два спалахи класу С не мають суттєвого впливу на нашу планету.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Магнітні бурі 11 вересня

Геомагнітне поле цього дня залишатиметься на рівні "тихого" або "нестабільного". Активність Сонця буде низькою, проте не виключається ймовірність поодиноких спалахів М-класу.

Запаморочення. Фото: Pexels

Сонячна активність на 11 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 25

Як зрозуміти, що відбувається магнітна буря

Магнітні бурі можуть проявлятися не лише через офіційні прогнози, а й за відчуттями організму.

Люди, чутливі до змін геомагнітного поля, найчастіше скаржаться на головний біль, запаморочення, стрибки артеріального тиску, втому чи сонливість. У декого з’являється дратівливість або проблеми зі сном.

Також можуть бути порушення у роботі техніки: проблеми зі зв’язком, радіоперешкоди, збої в навігаційних системах.

Нагадаємо, за кілька днів, за прогнозами астросиноптиків, може статися потужна магнітна буря.

Також синоптики назвали дату, коли в Україні вдарять перші заморозки.