Магнітні бурі в Україні 11 вересня — прогноз для метеозалежних

Сонце показало активність — який прогноз магнітних бур
У четвер, 11 вересня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. Фахівці повідомляють, що протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою, а зафіксовані два спалахи класу С не мають суттєвого впливу на нашу планету.
Магнітні бурі 11 вересня
Геомагнітне поле цього дня залишатиметься на рівні "тихого" або "нестабільного". Активність Сонця буде низькою, проте не виключається ймовірність поодиноких спалахів М-класу.
Сонячна активність на 11 вересня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 25
Як зрозуміти, що відбувається магнітна буря
Магнітні бурі можуть проявлятися не лише через офіційні прогнози, а й за відчуттями організму.
Люди, чутливі до змін геомагнітного поля, найчастіше скаржаться на головний біль, запаморочення, стрибки артеріального тиску, втому чи сонливість. У декого з’являється дратівливість або проблеми зі сном.
Також можуть бути порушення у роботі техніки: проблеми зі зв’язком, радіоперешкоди, збої в навігаційних системах.
