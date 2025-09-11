Відео
Сонце показало активність — який прогноз магнітних бур

Сонце показало активність — який прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 13:25
Магнітні бурі в Україні 11 вересня — прогноз для метеозалежних
Погіршення самопочуття. Фото ілюстративне: Pexels

У четвер, 11 вересня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. Фахівці повідомляють, що протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою, а зафіксовані два спалахи класу С не мають суттєвого впливу на нашу планету.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 11 вересня 

Геомагнітне поле цього дня залишатиметься на рівні "тихого" або "нестабільного". Активність Сонця буде низькою, проте не виключається ймовірність поодиноких спалахів М-класу.

null
Запаморочення. Фото: Pexels

Сонячна активність на 11 вересня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 25

Як зрозуміти, що відбувається магнітна буря

Магнітні бурі можуть проявлятися не лише через офіційні прогнози, а й за відчуттями організму.

Люди, чутливі до змін геомагнітного поля, найчастіше скаржаться на головний біль, запаморочення, стрибки артеріального тиску, втому чи сонливість. У декого з’являється дратівливість або проблеми зі сном.

Також можуть бути порушення у роботі техніки: проблеми зі зв’язком, радіоперешкоди, збої в навігаційних системах. 

Нагадаємо, за кілька днів, за прогнозами астросиноптиків, може статися потужна магнітна буря.

Також синоптики назвали дату, коли в Україні вдарять перші заморозки

космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
