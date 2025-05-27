Магнитные бури 27 мая — какой прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие у человека. Фото: Pexels

Во вторник, 27 мая, серьезных магнитных бурь на Земле не прогнозируется — геомагнитное поле будет меняться от спокойного до нестабильного. Последние данные свидетельствуют о повышенной активности Солнца: только за последние сутки было зафиксировано восемь вспышек класса C и одна мощная вспышка класса М8,9.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 27 мая

Астросиноптики объясняют, что вспышки М-класса являются достаточно сильными и могут вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне Земли. Кроме того, при таких условиях возможен солнечный радиационный шторм, который не обязательно вызывает бурю, но может влиять на самочувствие чувствительных людей.

Женщина принимает таблетки при плохом самочувствии. Фото: Pexels

Солнечная активность на 27 мая:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 26

Как могут ощущаться влияния солнечной активности на здоровье

Даже при отсутствии мощных геомагнитных бурь отдельные люди могут чувствовать изменения в самочувствии из-за повышенной солнечной активности.

Среди типичных признаков:

головная боль или головокружение;

раздражительность, снижение настроения;

усталость, слабость, сонливость или, наоборот, нарушение сна;

снижение концентрации внимания;

обострение сердечно-сосудистых проблем, в частности перепады давления;

повышенная тревожность или беспокойство.

Метеочувствительным людям врачи советуют больше отдыхать, пить достаточно воды, избегать переутомления и контролировать артериальное давление в периоды повышенной солнечной активности.

Напомним, в мае в последние дни месяца прогнозируют еще одну магнитную бурю средней силы.

Также астросиноптики спрогнозировали, сколько будет дней в июне с магнитными бурями.