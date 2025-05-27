Магнітні бурі 27 травня — який прогноз для метеозалежних

Погане самопочуття в людини. Фото: Pexels

У вівторок, 27 травня, серйозних магнітних бур на Землі не прогнозується — геомагнітне поле буде змінюватися від спокійного до нестабільного. Останні дані свідчать про підвищену активність Сонця: лише за останню добу було зафіксовано вісім спалахів класу C і один потужний спалах класу М8,9.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 27 травня

Астросиноптики пояснюють, що спалахи М-класу є досить сильними та можуть викликати короткочасні радіоперешкоди на денній стороні Землі. Крім того, за таких умов можливий сонячний радіаційний шторм, який не обов’язково викликає бурю, але може впливати на самопочуття чутливих людей.

Жінка приймає таблетки при поганому самопочутті. Фото: Pexels

Сонячна активність на 27 травня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 26

Як можуть відчуватися впливи сонячної активності на здоров’я

Навіть за відсутності потужних геомагнітних бур окремі люди можуть відчувати зміни у самопочутті через підвищену сонячну активність.

Серед типових ознак:

головний біль або запаморочення;

дратівливість, зниження настрою;

втома, слабкість, сонливість або, навпаки, порушення сну;

зниження концентрації уваги;

загострення серцево-судинних проблем, зокрема перепади тиску;

підвищена тривожність або неспокій.

Метеочутливим людям лікарі радять більше відпочивати, пити достатньо води, уникати перевтоми й контролювати артеріальний тиск у періоди підвищеної сонячної активності.

Нагадаємо, у травні в останні дні місяця прогнозують ще одну магнітну бурю середньої сили.

Також астросиноптики спрогнозували, скільки буде днів у червні з магнітними бурями.