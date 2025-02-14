Магнитные бури 14 февраля — прогноз для метеозависимых людей

Солнце не проявляло высокой активности — прогноз магнитных бурь
Астросиноптики прогнозируют, что в пятницу, 14 февраля, магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии, однако существенных сильных магнитных бурь не ожидается. Всего за прошедшие сутки на Солнце зафиксировали семь вспышек.
Об этом сообщает Meteoprog.
На Солнце было семь вспышек разной силы
По данным астрономов, в течение последних суток на Солнце зафиксировано шесть вспышек класса C и одна вспышка класса M1. Последняя может вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вызвать солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что геомагнитное поле будет варьироваться от спокойного до активного штормового уровня. Солнечная активность останется на относительно низком уровне, хотя возможность новых вспышек класса M все же остается.
Специалисты отмечают, что даже умеренная геомагнитная активность может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. К наиболее распространенным проявлениям относятся головная боль, раздражительность, проблемы со сном, колебания артериального давления и усталость.
Солнечная активность на 14 февраля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 25.
Как защитить организм в период геомагнитных колебаний
- Следите за режимом дня. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
- Пейте больше воды — это поможет уменьшить головную боль и поддержать общий тонус организма.
- Избегайте стресса и минимизируйте негативные эмоции или перенапряжение.
- Откажитесь от алкоголя и кофеина — они могут усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
- Выходите на свежий воздух. Помните, что прогулки помогут уменьшить влияние магнитных бурь на нервную систему.
- Контролируйте уровень физических нагрузок — не стоит переутомляться, но легкая активность будет чрезвычайно полезной.
Специалисты советуют следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться к врачу, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Напомним, синоптики прогнозируют резкие изменения погоды в течение недели 10-17 февраля и назвали регионы, где резко изменится температура.
Между тем астросиноптики назвали самые опасные дни в феврале для метеозависимых и когда будут самые сильные магнитные бури.
Читайте Новини.LIVE!