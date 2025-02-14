Магнитные бури 14 февраля — прогноз для метеозависимых людей

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Астросиноптики прогнозируют, что в пятницу, 14 февраля, магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии, однако существенных сильных магнитных бурь не ожидается. Всего за прошедшие сутки на Солнце зафиксировали семь вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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По данным астрономов, в течение последних суток на Солнце зафиксировано шесть вспышек класса C и одна вспышка класса M1. Последняя может вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вызвать солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что геомагнитное поле будет варьироваться от спокойного до активного штормового уровня. Солнечная активность останется на относительно низком уровне, хотя возможность новых вспышек класса M все же остается.

Специалисты отмечают, что даже умеренная геомагнитная активность может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. К наиболее распространенным проявлениям относятся головная боль, раздражительность, проблемы со сном, колебания артериального давления и усталость.

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 14 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 25.

Как защитить организм в период геомагнитных колебаний

Следите за режимом дня. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Пейте больше воды — это поможет уменьшить головную боль и поддержать общий тонус организма.

Избегайте стресса и минимизируйте негативные эмоции или перенапряжение.

Откажитесь от алкоголя и кофеина — они могут усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Выходите на свежий воздух. Помните, что прогулки помогут уменьшить влияние магнитных бурь на нервную систему.

Контролируйте уровень физических нагрузок — не стоит переутомляться, но легкая активность будет чрезвычайно полезной.

Специалисты советуют следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться к врачу, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, синоптики прогнозируют резкие изменения погоды в течение недели 10-17 февраля и назвали регионы, где резко изменится температура.

Между тем астросиноптики назвали самые опасные дни в феврале для метеозависимых и когда будут самые сильные магнитные бури.