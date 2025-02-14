Магнітні бурі 14 лютого — прогноз для метеозалежних людей

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Астросиноптики прогнозують, що у п’ятницю, 14 лютого, магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані, проте суттєвих сильних магнітних бур не очікується. Всього впродовж минулої доби на Сонці зафіксували сім спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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На Сонці булор сім спалахів різної сили

За даними астрономів, протягом останньої доби на Сонці зафіксовано шість спалахів класу C та один спалах класу M1. Останній може спричинити невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також викликати сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що геомагнітне поле варіюватиметься від спокійного до активного штормового рівня. Сонячна активність залишиться на відносно низькому рівні, хоча можливість нових спалахів класу M все ж залишається.

Фахівці зазначають, що навіть помірна геомагнітна активність може вплинути на самопочуття метеочутливих людей. До найбільш поширених проявів належать головний біль, дратівливість, проблеми зі сном, коливання артеріального тиску та втома.

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 14 лютого:

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 25.

Як захистити організм у період геомагнітних коливань

Слідкуйте за режимом дня. Намагайтеся лягати спати та прокидатися в один і той же час.

Пийте більше води — це допоможе зменшити головний біль і підтримати загальний тонус організму.

Уникайте стресу та мінімізуйте негативні емоції чи перенапруження.

Відмовтеся від алкоголю та кофеїну – вони можуть посилити навантаження на серцево-судинну систему.

Виходьте на свіже повітря. Пам'ятайте, що прогулянки допоможуть зменшити вплив магнітних бур на нервову систему.

Контролюйте рівень фізичних навантажень — не варто перевтомлюватися, але легка активність буде надзвичайно корисною.

Фахівці радять стежити за своїм самопочуттям та за необхідності звертатися до лікаря, особливо людям із серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, синоптики прогнозують різкі зміни погоди впродовж тижня 10-17 лютого та назвали регіони, де різко зміниться температура.

Тим часом астросиноптики назвали найнебезпечніші дні у лютому для метеозалежних та коли будуть найсильніші магнітні бурі.