Главная Метео Солнце и дожди одновременно — какой погоды ожидать завтра

Солнце и дожди одновременно — какой погоды ожидать завтра

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 20:36
Прогноз погоды на 12 сентября - какой будет погода завтра
Женщина с зонтом в дождь. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 12 сентября, ожидается переменная облачность. На западе страны ночью пройдут значительные дожди, днем осадки будут умеренными.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:
Сонце і дощі водночас — на яку погоду очікувати українцям завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 12 сентября

В Ровенской и Хмельницкой областях местами прогнозируются значительные дожди. В большинстве других регионов осадков не предвидится, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер в этот день будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +9...+14 °С, в Одесской области ожидается до +17 °С.

Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °С, в южных областях воздух прогреется до +26 °С.

Сонце і дощі водночас — на яку погоду очікувати українцям завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, 11 сентября на Земле не ожидалось существенных магнитных бурь. Всего зафиксировано две вспышки класса С.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал погоду в Украине на сентябрь 2025 года.

погода Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
