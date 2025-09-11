Прогноз погоды на 12 сентября - какой будет погода завтра

Солнце и дожди одновременно — какой погоды ожидать завтра
В пятницу, 12 сентября, ожидается переменная облачность. На западе страны ночью пройдут значительные дожди, днем осадки будут умеренными.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды на 12 сентября
В Ровенской и Хмельницкой областях местами прогнозируются значительные дожди. В большинстве других регионов осадков не предвидится, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами возможен кратковременный дождь с грозой.
Ветер в этот день будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +9...+14 °С, в Одесской области ожидается до +17 °С.
Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °С, в южных областях воздух прогреется до +26 °С.
Напомним, 11 сентября на Земле не ожидалось существенных магнитных бурь. Всего зафиксировано две вспышки класса С.
Ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал погоду в Украине на сентябрь 2025 года.
