Головна Метео Сонце і дощі водночас — на яку погоду очікувати українцям завтра

Сонце і дощі водночас — на яку погоду очікувати українцям завтра

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 20:36
Прогноз погоди на 12 вересня - якою буде погода завтра
Жінка з парасолею в дощ. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 12 вересня, очікується мінлива хмарність. На заході країни вночі пройдуть значні дощі, вдень опади будуть помірними.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Сонце і дощі водночас — на яку погоду очікувати українцям завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 12 вересня

В Рівненській та Хмельницькій областях місцями прогнозуються значні дощі. У більшості інших регіонів опадів не передбачається, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями можливий короткочасний дощ із грозою.

Вітер у цей день дмухатиме зі сходу та південного сходу зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +9...+14 °С, на Одещині очікується до +17 °С.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18...+23 °С, у південних областях повітря прогріється до +26 °С.

Сонце і дощі водночас — на яку погоду очікувати українцям завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

.Нагадаємо, 11 вересня на Землі не очікувалось суттєвих магнітних бур. Загалом зафіксовано два спалахи класу С.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував погоду в Україні на вересень 2025 року.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
