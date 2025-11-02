Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Солнце готовит сюрприз — чего ждать от магнитных бурь воскресенья

Солнце готовит сюрприз — чего ждать от магнитных бурь воскресенья

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 14:39
обновлено: 14:40
Ученые зафиксировали изменения на Солнце - стоит ли волноваться
Женщина держится за виски. Фото иллюстративное: Back to Health Physio

В воскресенье, 2 ноября, магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии, однако серьезных геомагнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность в последние сутки была низкой, поэтому влияние на самочувствие людей будет минимальным.

Об этом сообщил Meteoprog в воскресенье, 2 ноября.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 2 ноября: прогноз ученых

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне, зафиксировано три вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю. По прогнозу, 2 ноября геомагнитное поле будет тихим, а вероятность сильных штормов — незначительной. В то же время специалисты предупреждают, что даже слабые колебания могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Солнечная активность на 2 ноября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма - 20%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса - 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса - 1%;
  • Количество солнечных пятен - 9.

Как предупредить плохое самочувствие во время магнитных бурь

Ученые советуют внимательно следить за прогнозами, ведь изменения магнитного поля могут проявляться головной болью, повышенной утомляемостью или колебаниями давления. Также врачи рекомендуют избегать переутомления и обеспечить организму достаточный отдых. Предупреждения о магнитных бурях позволяют людям с хроническими болезнями лучше контролировать риски для здоровья.

Напомним, что мы обнародовали график магнитных бурь на ноябрь — и некоторые даты могут неприятно удивить даже подготовленных.

Ранее мы также информировали, что ноябрь станет месяцем решений и перемен — лунный календарь ноября способен подсказать, когда стоит действовать решительно, а когда лучше переждать.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации