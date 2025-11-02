Ученые зафиксировали изменения на Солнце - стоит ли волноваться

Женщина держится за виски. Фото иллюстративное: Back to Health Physio

В воскресенье, 2 ноября, магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии, однако серьезных геомагнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность в последние сутки была низкой, поэтому влияние на самочувствие людей будет минимальным.

Об этом сообщил Meteoprog в воскресенье, 2 ноября.

Магнитные бури 2 ноября: прогноз ученых

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне, зафиксировано три вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю. По прогнозу, 2 ноября геомагнитное поле будет тихим, а вероятность сильных штормов — незначительной. В то же время специалисты предупреждают, что даже слабые колебания могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Солнечная активность на 2 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма - 20%;

Вероятность большого геомагнитного шторма - 5%;

Вероятность вспышки на Солнце M-класса - 10%;

Вероятность вспышки на Солнце X-класса - 1%;

Количество солнечных пятен - 9.

Как предупредить плохое самочувствие во время магнитных бурь

Ученые советуют внимательно следить за прогнозами, ведь изменения магнитного поля могут проявляться головной болью, повышенной утомляемостью или колебаниями давления. Также врачи рекомендуют избегать переутомления и обеспечить организму достаточный отдых. Предупреждения о магнитных бурях позволяют людям с хроническими болезнями лучше контролировать риски для здоровья.

Напомним, что мы обнародовали график магнитных бурь на ноябрь — и некоторые даты могут неприятно удивить даже подготовленных.

Ранее мы также информировали, что ноябрь станет месяцем решений и перемен — лунный календарь ноября способен подсказать, когда стоит действовать решительно, а когда лучше переждать.