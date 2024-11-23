Прогноз магнитных бурь на сегодня 23 ноября

Женщина, у которой болит голова. Фото: Freepik

Солнечная активность 23 ноября будет низкой и вероятность магнитных бурь остается. Метеозависимым людям лучше не пренебрегать проявлениями плохого самочувствия.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 ноября

В субботу, 23 ноября, на Земле не стоит ожидать существенных магнитных бурь. Это связано с тем, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Но, несмотря на это, за последние сутки на Солнце все же произошли пять вспышек класса С. Однако такая активность не сильно влияет на Землю.

Солнечная активность на 23 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 38.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь

Плохое самочувствие у женщины. Фото: Freepik

Заметим, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие и здоровье человека. Чтобы защитить свое здоровье от такого влияния из космоса, рекомендуется следовать следующим советам:

Снизьте стресс: избегайте перегрузок на работе и дома. Отдыхайте, занимайтесь любимыми делами, медитируйте или слушайте спокойную музыку.

Если вы чувствуете головную боль, слабость или эмоциональное напряжение, старайтесь больше отдыхать и пить достаточно воды.

Ограничь использование гаджетов, просмотр новостей и социальных сетей, чтобы не перегружать мозг.

Соблюдайте режим сна: ложитесь спать в одно и то же время, проветривайте комнату и избегайте просмотра экранов перед сном.

Уделяйте внимание физической активности: легкие прогулки на свежем воздухе помогут снять напряжение.

Избегайте кофе и алкоголь.

Напомним, недавно японские исследователи создали первый в мире деревянный спутник . Запуск прошел как часть эксперимента с использованием древесины для исследования Марса и Луны.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск и его компания SpaceX запустили гигантскую ракету Starship из Техаса, расширив возможности корабля для космических полетов, но попытка вернуть ракету-носитель на землю не удалась.