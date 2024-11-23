Прогноз магнітних бур на сьогодні, 23 листопада

Жінка, в якої болить голова. Фото: Freepik

Сонячна активність 23 листопада буде низькою та ймовірність магнітних бур залишається. Метеозалежним людям краще не нехтувати проявами поганого самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 листопада

У суботу, 23 листопада, на Землі не варто очікувати на суттєві магнітні бури. Це пов'язано з тим, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Та попри це за останню добу на Сонці все ж сталися п'ять спалахів класу С. Проте така активність не сильно впливає на Землю.

Сонячна активність на 23 листопада

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 38.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур

Погане самопочуття у жінки. Фото: Freepik

Зауважимо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття та здоров'я людини. Щоб захистити своє здоров’я від такого впливу з космосу, рекомендується дотримуватись таких порад:

Знизьте стрес: уникайте перевантажень на роботі та вдома. Відпочивайте, займайтеся улюбленими справами, медитуйте або слухайте спокійну музику.

Якщо відчуваєте головний біль, слабкість чи емоційну напругу, намагайтеся більше відпочивати та пити достатньо води.

Обмежте використання гаджетів, перегляд новин і соціальних мереж, щоб не перевантажувати мозок.

Дотримуйтесь режиму сну: лягайте спати в один і той самий час, провітрюйте кімнату та уникайте перегляду екранів перед сном.

Приділяйте увагу фізичній активності: легкі прогулянки на свіжому повітрі допоможуть зняти напругу.

Уникайте кави та алкоголю.

Нагадаємо, нещодавно японські дослідники створили перший у світі дерев'яний супутник. Запуск відбувся як частина експерименту з використанням деревини для дослідження Марса та Місяця.

Раніше ми писали про те, що Ілон Маск і його компанія SpaceX запустили гігантську ракету Starship з Техасу, розширивши можливості корабля для космічних польотів, але спроба повернути ракету-носій на землю не вдалася.