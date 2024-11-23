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Сонце дасть про себе знати — прогноз магнітних бур на сьогодні

23 листопада 2024 12:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 23 листопада
Жінка, в якої болить голова. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Сонячна активність 23 листопада буде низькою та ймовірність магнітних бур залишається. Метеозалежним людям краще не нехтувати проявами поганого самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog. 

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Магнітні бурі 23 листопада

У суботу, 23 листопада, на Землі не варто очікувати на суттєві магнітні бури. Це пов'язано з тим, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Та попри це за останню добу на Сонці все ж сталися п'ять спалахів класу С. Проте така активність не сильно впливає на Землю.

Сонячна активність на 23 листопада

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 38.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур

Недовольная молодая больная девушка с закрытыми глазами в белом халате, держащая стакан воды, положив руку на лицо, изолированное на зеленом
Погане самопочуття у жінки. Фото: Freepik

Зауважимо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття та здоров'я людини. Щоб захистити своє здоров’я від такого впливу з космосу, рекомендується дотримуватись таких порад:

  • Знизьте стрес: уникайте перевантажень на роботі та вдома. Відпочивайте, займайтеся улюбленими справами, медитуйте або слухайте спокійну музику.
  • Якщо відчуваєте головний біль, слабкість чи емоційну напругу, намагайтеся більше відпочивати та пити достатньо води.
  • Обмежте використання гаджетів, перегляд новин і соціальних мереж, щоб не перевантажувати мозок.
  • Дотримуйтесь режиму сну: лягайте спати в один і той самий час, провітрюйте кімнату та уникайте перегляду екранів перед сном.
  • Приділяйте увагу фізичній активності: легкі прогулянки на свіжому повітрі допоможуть зняти напругу.
  • Уникайте кави та алкоголю.

Нагадаємо, нещодавно японські дослідники створили перший у світі дерев'яний супутник. Запуск відбувся як частина експерименту з використанням деревини для дослідження Марса та Місяця.

Раніше ми писали про те, що Ілон Маск і його компанія SpaceX запустили гігантську ракету Starship з Техасу, розширивши можливості корабля для космічних польотів, але спроба повернути ракету-носій на землю не вдалася.

космос Сонце магнітні бурі прогнози головний біль погане самопочуття

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