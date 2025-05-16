Магнитные бури 16 мая — какой прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В пятницу, 16 мая, магнитосфера Земли будет оставаться в спокойном состоянии — существенных магнитных бурь не прогнозируют. За последние сутки солнечная активность была довольно высокой.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 мая — прогноз

На Солнце зафиксировано пять вспышек класса С и две более мощные — класса M7.5. Вспышки М-класса относятся к средней мощности, а М7.5 может вызвать умеренные радиопомехи на дневной стороне планеты. Также есть вероятность солнечного радиационного шторма.

Несмотря на это, геомагнитное поле 16 мая будет оставаться стабильным. Однако ученые предупреждают, что сохраняется вероятность новых вспышек — вплоть до самого высокого класса X.

Головная боль и слабость. Фото: Pexels

Солнечная активность на 16 мая:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 13

Как минимизировать влияние магнитных бурь на здоровье

Даже при отсутствии серьезных бурь, повышенная солнечная активность может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей. Чтобы легче переносить такие периоды, специалисты рекомендуют следить за режимом сна и ложиться и вставать в одно и то же время. Также стоит пить больше воды, чтобы поддерживать водно-солевой баланс и ограничить употребление алкоголя, кофе и соли — они могут усилить головную боль и давление.

В день магнитных бурь стоит отказаться от интенсивных физических нагрузок, но сохранить умеренную активность, например, прогулки на свежем воздухе. Также можно принимать при необходимости легкие седативные средства или успокаивающие чаи на травах (мелисса, мята, ромашка). Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит иметь под рукой лекарства, назначенные врачом.

Напомним, метеозависимых еще ждут несколько опасных дней в мае — астросиноптики сообщали прогноз магнитных бурь на месяц.

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