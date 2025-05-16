Магнітні бурі 16 травня — який прогноз для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У п’ятницю, 16 травня, магнітосфера Землі залишатиметься у спокійному стані — суттєвих магнітних бур не прогнозують. За останню добу сонячна активність була доволі високою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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На Сонці зафіксовано п’ять спалахів класу С та два більш потужні — класу M7.5. Спалахи М-класу належать до середньої потужності, а М7.5 може спричинити помірні радіоперешкоди на денному боці планети. Також є ймовірність сонячного радіаційного шторму.

Попри це, геомагнітне поле 16 травня залишатиметься стабільним. Однак науковці попереджають, що зберігається ймовірність нових спалахів — аж до найвищого класу X.

Головний біль та слабкість. Фото: Pexels

Сонячна активність на 16 травня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%

Кількість сонячних плям — 13

Як мінімізувати вплив магнітних бур на здоров'я

Навіть за відсутності серйозних бур, підвищена сонячна активність може викликати дискомфорт у метеозалежних людей. Щоб легше переносити такі періоди, фахівці рекомендують слідкувати за режимом сну і лягати та вставати в один й той самий час. Також варто пити більше води, щоб підтримувати водно-сольовий баланс і обмежити вживання алкоголю, кави та солі — вони можуть посилити головний біль і тиск.

У день магнітних бур варто відмовитися від інтенсивних фізичних навантажень, але зберегти помірну активність, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі. Також можна приймати за потреби легкі седативні засоби або заспокійливі чаї на травах (меліса, м’ята, ромашка). Людям з серцево-судинними захворюваннями варто мати під рукою ліки, призначені лікарем.

Нагадаємо, метеозалежних ще чекають кілька небезпечних днів у травні — астросиноптики повідомляли прогноз магнітних бур на місяць.

Тим часом в Україні досі триває вплив циклону — синоптик Наталія Птуха пояснила, як довго ще будуть дощі та холодна погода.