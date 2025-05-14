Похолодання в травні — синоптик Наталія Птуха пояснила, чому весна прохолодна

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні наразі утримується стабільна травнева погода, хоча і під впливом прохолодного повітря з північних широт. Саме ця маса формує погодні умови вже понад тиждень і, за прогнозами, продовжить впливати щонайменше ще протягом одного тижня.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила синоптик Наталія Птуха.

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Наталія Птуха пояснила, що наразі температурний фон залишається сталим: нічні температури коливаються від +2 до +8 °C, а денні здебільшого у межах +9...+14 °C. У південних та східних регіонах країни найближчими днями повітря прогріватиметься до +18 °C, а місцями можливі й +20 °C.

Проте вже наприкінці тижня, 15-16 травня, очікується проходження атмосферного фронту із північного заходу, який принесе похолодання у західні, північні та частково центральні області. У денні години температура знизиться до +8...+14 °C, при цьому вночі значних змін не буде через більшу кількість хмарності.

За словами Птухи, це також зменшить ризик нічних заморозків, адже заморозки характерні для прояснень, а не дощових або хмарних ночей. На півдні та сході країни денні температури залишаться на рівні +18…+20 °C, навіть у період проходження фронту.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень та назвали регіони, де на вихідних буде негода з дощами та похолоданням.

Також в ДСНС показали фото засніженої гори Піп Іван в травні та скільки градусів морозу там показали термометри.