Похолодание в мае - синоптик Наталья Птуха объяснила, почему весна прохладная

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине пока удерживается стабильная майская погода, хотя и под влиянием прохладного воздуха из северных широт. Именно эта масса формирует погодные условия уже больше недели и, по прогнозам, продолжит влиять как минимум еще в течение одной недели.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила синоптик Наталья Птуха.

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Наталья Птуха пояснила, что сейчас температурный фон остается постоянным: ночные температуры колеблются от +2 до +8 °C, а дневные в основном в пределах +9...+14 °C. В южных и восточных регионах страны в ближайшие дни воздух будет прогреваться до +18 °C, а местами возможны и +20 °C.

Однако уже в конце недели, 15-16 мая, ожидается прохождение атмосферного фронта с северо-запада, который принесет похолодание в западные, северные и частично центральные области. В дневные часы температура снизится до +8...+14 °C, при этом ночью значительных изменений не будет из-за большей облачности.

По словам Птухи, это также уменьшит риск ночных заморозков, ведь заморозки характерны для прояснений, а не дождливых или облачных ночей. На юге и востоке страны дневные температуры останутся на уровне +18...+20 °C, даже в период прохождения фронта.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю и назвали регионы, где на выходных будет непогода с дождями и похолоданием.

Также в ГСЧС показали фото заснеженной горы Поп Иван в мае и сколько градусов мороза там показали термометры.