Солнце было спокойным, но это временно — прогноз магнитных бурь

Солнце было спокойным, но это временно — прогноз магнитных бурь

Дата публикации 23 октября 2025 14:55
обновлено: 15:12
Магнитные бури 23 октября — какие риски и угрозы для метеозависимых
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В четверг, 23 октября, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться спокойной — существенных магнитных бурь не прогнозируется. По данным астрономических наблюдений, в течение последних суток солнечная активность была низкой: на поверхности светила зафиксировано три вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на магнитное поле планеты.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь 23 октября

Специалисты отмечают, что в ближайшие сутки геомагнитное поле Земли будет находиться на тихом уровне, без резких колебаний. Солнечная активность, по прогнозу, останется умеренной, хотя существует небольшая вероятность появления вспышки М-класса, которая может вызвать кратковременные возмущения, но не приведет к заметным магнитным бурям.

Солнечная активность на 23 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 16

Как возникают магнитные бури и почему они опасны

Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце и выбросами корональной массы, имеют заметное влияние не только на здоровье человека, но и на природные процессы на Земле. Хотя большинство из них проходят без катастрофических последствий, специалисты отмечают, что даже умеренные бури могут менять поведение животных, птиц и растений, а также влиять на атмосферные явления.

Во время сильных геомагнитных возмущений в верхних слоях атмосферы возникают полярные сияния — одно из самых зрелищных природных явлений. Их можно наблюдать даже в средних широтах, когда солнечная активность особенно высока.

Такие вспышки также временно нагревают верхнюю атмосферу, что может незначительно менять плотность воздуха и влиять на орбиты спутников.

Напомним, уже известно, какие дни в ноябре будут особенно опасными для метеозависимых из-за магнитных бурь.

Также читайте, какая погода будет в Украине в ноябре.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
