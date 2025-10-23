Магнитные бури 23 октября — какие риски и угрозы для метеозависимых

Солнце было спокойным, но это временно — прогноз магнитных бурь
В четверг, 23 октября, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться спокойной — существенных магнитных бурь не прогнозируется. По данным астрономических наблюдений, в течение последних суток солнечная активность была низкой: на поверхности светила зафиксировано три вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на магнитное поле планеты.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь 23 октября
Специалисты отмечают, что в ближайшие сутки геомагнитное поле Земли будет находиться на тихом уровне, без резких колебаний. Солнечная активность, по прогнозу, останется умеренной, хотя существует небольшая вероятность появления вспышки М-класса, которая может вызвать кратковременные возмущения, но не приведет к заметным магнитным бурям.
Солнечная активность на 23 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 16
Как возникают магнитные бури и почему они опасны
Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце и выбросами корональной массы, имеют заметное влияние не только на здоровье человека, но и на природные процессы на Земле. Хотя большинство из них проходят без катастрофических последствий, специалисты отмечают, что даже умеренные бури могут менять поведение животных, птиц и растений, а также влиять на атмосферные явления.
Во время сильных геомагнитных возмущений в верхних слоях атмосферы возникают полярные сияния — одно из самых зрелищных природных явлений. Их можно наблюдать даже в средних широтах, когда солнечная активность особенно высока.
Такие вспышки также временно нагревают верхнюю атмосферу, что может незначительно менять плотность воздуха и влиять на орбиты спутников.
Напомним, уже известно, какие дни в ноябре будут особенно опасными для метеозависимых из-за магнитных бурь.
Также читайте, какая погода будет в Украине в ноябре.
Читайте Новини.LIVE!