Магнітні бурі 23 жовтня — які ризики та загрози для метеозалежних

У четвер, 23 жовтня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною — суттєвих магнітних бур не прогнозується. За даними астрономічних спостережень, протягом останньої доби сонячна активність була низькою: на поверхні світила зафіксовано три спалахи класу С, які не мають значного впливу на магнітне поле планети.

Прогноз магнітних бур 23 жовтня

Фахівці зазначають, що найближчої доби геомагнітне поле Землі перебуватиме на тихому рівні, без різких коливань. Сонячна активність, за прогнозом, залишиться помірною, хоча існує невелика ймовірність появи спалаху М-класу, який може спричинити короткочасні збурення, але не призведе до помітних магнітних бур.

Сонячна активність на 23 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 16

Як виникають магнітні бурі і чому вони небезпечні

Магнітні бурі, спричинені спалахами на Сонці та викидами корональної маси, мають помітний вплив не лише на здоров’я людини, а й на природні процеси на Землі. Хоча більшість із них проходять без катастрофічних наслідків, фахівці зазначають, що навіть помірні бурі можуть змінювати поведінку тварин, птахів і рослин, а також впливати на атмосферні явища.

Під час сильних геомагнітних збурень у верхніх шарах атмосфери виникають полярні сяйва — одне з найвидовищніших природних явищ. Їх можна спостерігати навіть у середніх широтах, коли сонячна активність особливо висока.

Такі спалахи також тимчасово нагрівають верхню атмосферу, що може незначно змінювати щільність повітря і впливати на орбіти супутників.

