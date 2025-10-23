Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Сонце було спокійним, але це тимчасово — прогноз магнітних бур

Сонце було спокійним, але це тимчасово — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 14:55
Оновлено: 15:12
Магнітні бурі 23 жовтня — які ризики та загрози для метеозалежних
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У четвер, 23 жовтня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною — суттєвих магнітних бур не прогнозується. За даними астрономічних спостережень, протягом останньої доби сонячна активність була низькою: на поверхні світила зафіксовано три спалахи класу С, які не мають значного впливу на магнітне поле планети.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Прогноз магнітних бур 23 жовтня

Фахівці зазначають, що найближчої доби геомагнітне поле Землі перебуватиме на тихому рівні, без різких коливань. Сонячна активність, за прогнозом, залишиться помірною, хоча існує невелика ймовірність появи спалаху М-класу, який може спричинити короткочасні збурення, але не призведе до помітних магнітних бур.

Сонячна активність на 23 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 16

Як виникають магнітні бурі і чому вони небезпечні

Магнітні бурі, спричинені спалахами на Сонці та викидами корональної маси, мають помітний вплив не лише на здоров’я людини, а й на природні процеси на Землі. Хоча більшість із них проходять без катастрофічних наслідків, фахівці зазначають, що навіть помірні бурі можуть змінювати поведінку тварин, птахів і рослин, а також впливати на атмосферні явища.

Під час сильних геомагнітних збурень у верхніх шарах атмосфери виникають полярні сяйва — одне з найвидовищніших природних явищ. Їх можна спостерігати навіть у середніх широтах, коли сонячна активність особливо висока.

Такі спалахи також тимчасово нагрівають верхню атмосферу, що може незначно змінювати щільність повітря і впливати на орбіти супутників.

Нагадаємо, уже відомо, які дні в листопаді будуть особливо небезпечними для метеозалежних через магнітні бурі. 

Також читайте, яка погода буде в Україні у листопаді

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації