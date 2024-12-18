Магнитные бури 18 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня

Человек страдает от магнитных бурь. Фото: Pexels

На Земле в среду, 18 декабря, не прогнозируют магнитных бурь. Несмотря на это, в течение суток на Солнце зафиксировали пять слабых вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 18 декабря

В течение 24 часов солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло пять вспышек класса С, которые не способны оказывать существенное влияние на Землю.

В среду состояние геомагнитного поля будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по прогнозам, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Головная боль. Фото: Pexels

Солнечная активность на 18 декабря:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 38

Как распознать влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно имеющих хронические заболевания, повышенную чувствительность к изменениям погоды или склонность к стрессу. Ниже приведены наиболее распространенные симптомы, которые могут возникать при магнитных бурях.

Физические симптомы:

головная боль — от легкого дискомфорта до сильных мигреней;

головокружение — нарушение координации, потеря равновесия;

колебания артериального давления — повышение или понижение давления;

слабость и усталость — даже при отсутствии физической нагрузки;

боли в суставах и мышцах — особенно у людей с хроническими заболеваниями;

нарушение сна — бессонница или, наоборот, сонливость;

ухудшение сердечного ритма — тахикардия, аритмия;

обострение хронических заболеваний — проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой;

раздражительность и тревожность — повышенная чувствительность;

снижение концентрации — трудно сосредоточиться на задачах;

депрессивное состояние — чувство апатии, понижение настроения;

нервное истощение — уязвимость к стрессам и эмоциональным перегрузкам;

замедление реакций — задержка в принятии решений;

проблемы с памятью — сложно упомянуть привычную информацию;

дезориентация — чувство растерянности.

Кто наиболее уязвим:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

лица с гипертонией или гипотонией;

беременная женщина;

пожилые люди;

те, кто страдает мигреней или другими хроническими заболеваниями;

люди с пониженным иммунитетом.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий в Украине в среду, 18 декабря.

В декабре активность Солнца будет достаточно разнообразной — специалисты уже составили календарь магнитных бурь на декабрь.