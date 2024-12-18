Магнитные бури 18 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня

Солнце было умеренно активным — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в среду, 18 декабря, не прогнозируют магнитных бурь. Несмотря на это, в течение суток на Солнце зафиксировали пять слабых вспышек.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 18 декабря
В течение 24 часов солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло пять вспышек класса С, которые не способны оказывать существенное влияние на Землю.
В среду состояние геомагнитного поля будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по прогнозам, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.
Солнечная активность на 18 декабря:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 38
Как распознать влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно имеющих хронические заболевания, повышенную чувствительность к изменениям погоды или склонность к стрессу. Ниже приведены наиболее распространенные симптомы, которые могут возникать при магнитных бурях.
Физические симптомы:
- головная боль — от легкого дискомфорта до сильных мигреней;
- головокружение — нарушение координации, потеря равновесия;
- колебания артериального давления — повышение или понижение давления;
- слабость и усталость — даже при отсутствии физической нагрузки;
- боли в суставах и мышцах — особенно у людей с хроническими заболеваниями;
- нарушение сна — бессонница или, наоборот, сонливость;
- ухудшение сердечного ритма — тахикардия, аритмия;
- обострение хронических заболеваний — проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой;
- раздражительность и тревожность — повышенная чувствительность;
- снижение концентрации — трудно сосредоточиться на задачах;
- депрессивное состояние — чувство апатии, понижение настроения;
- нервное истощение — уязвимость к стрессам и эмоциональным перегрузкам;
- замедление реакций — задержка в принятии решений;
- проблемы с памятью — сложно упомянуть привычную информацию;
- дезориентация — чувство растерянности.
Кто наиболее уязвим:
- люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- лица с гипертонией или гипотонией;
- беременная женщина;
- пожилые люди;
- те, кто страдает мигреней или другими хроническими заболеваниями;
- люди с пониженным иммунитетом.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий в Украине в среду, 18 декабря.
В декабре активность Солнца будет достаточно разнообразной — специалисты уже составили календарь магнитных бурь на декабрь.
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