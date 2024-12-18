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Солнце было умеренно активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

18 декабря 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 18 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня
Человек страдает от магнитных бурь. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в среду, 18 декабря, не прогнозируют магнитных бурь. Несмотря на это, в течение суток на Солнце зафиксировали пять слабых вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение 24 часов солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло пять вспышек класса С, которые не способны оказывать существенное влияние на Землю.

В среду состояние геомагнитного поля будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по прогнозам, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Воздействие магнитных бурь на здоровье
Головная боль. Фото: Pexels

Солнечная активность на 18 декабря:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 38

Как распознать влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно имеющих хронические заболевания, повышенную чувствительность к изменениям погоды или склонность к стрессу. Ниже приведены наиболее распространенные симптомы, которые могут возникать при магнитных бурях.

Физические симптомы:

  • головная боль — от легкого дискомфорта до сильных мигреней;
  • головокружение — нарушение координации, потеря равновесия;
  • колебания артериального давления — повышение или понижение давления;
  • слабость и усталость — даже при отсутствии физической нагрузки;
  • боли в суставах и мышцах — особенно у людей с хроническими заболеваниями;
  • нарушение сна — бессонница или, наоборот, сонливость;
  • ухудшение сердечного ритма — тахикардия, аритмия;
  • обострение хронических заболеваний — проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой;
  • раздражительность и тревожность — повышенная чувствительность;
  • снижение концентрации — трудно сосредоточиться на задачах;
  • депрессивное состояние — чувство апатии, понижение настроения;
  • нервное истощение — уязвимость к стрессам и эмоциональным перегрузкам;
  • замедление реакций — задержка в принятии решений;
  • проблемы с памятью — сложно упомянуть привычную информацию;
  • дезориентация — чувство растерянности.

Кто наиболее уязвим:

  • люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • лица с гипертонией или гипотонией;
  • беременная женщина;
  • пожилые люди;
  • те, кто страдает мигреней или другими хроническими заболеваниями;
  • люди с пониженным иммунитетом.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий в Украине в среду, 18 декабря.

В декабре активность Солнца будет достаточно разнообразной — специалисты уже составили календарь магнитных бурь на декабрь.

космос Солнце самочувствие здоровье магнитные бури прогнозы

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