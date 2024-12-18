Магнітні бурі 18 грудня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Людина страждає від магнітних бур. Фото: Pexels

На Землі у середу, 18 грудня, не прогнозують магнітних бур. Попри це, впродовж доби на Сонці зафіксували п'ять слабких спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 грудня

Впродовж 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталися п'ять спалахів класу С, які не здатні суттєво впливати на Землю.

У середу стан геомагнітного поля коливатиметься від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, згідно із прогнозами, буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Головний біль. Фото: Pexels

Сонячна активність на 18 грудня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 38

Як розпізнати вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання, підвищену чутливість до змін погоди або схильність до стресу. Нижче наведено найпоширеніші симптоми, які можуть виникати під час магнітних бур.

Фізичні симптоми:

головний біль — від легкого дискомфорту до сильних мігреней;

запаморочення — порушення координації, втрата рівноваги;

коливання артеріального тиску — підвищення або зниження тиску;

слабкість і втома — навіть за відсутності фізичного навантаження;

біль у суглобах і м'язах — особливо у людей із хронічними захворюваннями;

порушення сну — безсоння або, навпаки, сонливість;

погіршення серцевого ритму — тахікардія, аритмія;

загострення хронічних захворювань — проблеми зі шлунково-кишковим трактом, серцево-судинною системою тощо;

дратівливість і тривожність — підвищена чутливість;

зниження концентрації — важко зосередитися на завданнях;

депресивний стан — відчуття апатії, зниження настрою;

нервове виснаження — вразливість до стресів і емоційних перевантажень;

уповільнення реакцій — затримка у прийнятті рішень;

проблеми з пам’яттю — складно згадати звичну інформацію;

дезорієнтація — відчуття розгубленості.

Хто найбільш вразливий:

люди із серцево-судинними захворюваннями.

особи з гіпертонією або гіпотонією.

вагітні жінки.

літні люди.

ті, хто страждає на мігрені чи інші хронічні захворювання.

люди зі зниженим імунітетом.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила українців про погіршення погодних умов в Україні у середу, 18 грудня.

У грудні активність Сонця буде доволі різноманітною — фахівці вже склали календар магнітних бур на грудень.