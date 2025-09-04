Магнитные бури 4 сентября — прогноз и как влияют на здоровье

Солнце было малоактивным — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 4 сентября, магнитных бурь не прогнозируется. По данным астрономов, в течение последних суток Солнце демонстрировало низкую активность.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 4 сентября — прогноз
В течение суток было зафиксировано шесть вспышек класса С, которые не имеют значительного влияния на Землю.
Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Вероятность мощных вспышек Х-класса остается небольшой, поэтому серьезных магнитных бурь не прогнозируют.
Солнечная активность на 4 сентября:
- Возможность малого геомагнитного шторма - 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 15%;
- Количество солнечных пятен - 62.
Как проявляются магнитные бури и их влияние на здоровье
Медики напоминают: даже умеренные колебания геомагнитного поля могут чувствовать метеочувствительные люди. Самые частые проявления:
- головная боль и головокружение;
- повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница;
- перепады артериального давления, учащенное сердцебиение;
- снижение концентрации, раздражительность, чувство тревоги;
- у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями — ухудшение общего самочувствия.
Специалисты советуют в такие дни соблюдать режим отдыха, пить больше воды, избегать переутомления и тяжелых физических нагрузок, а также при необходимости иметь при себе лекарства, назначенные врачом.
