Магнитные бури 4 сентября — прогноз и как влияют на здоровье

В четверг, 4 сентября, магнитных бурь не прогнозируется. По данным астрономов, в течение последних суток Солнце демонстрировало низкую активность.

Магнитные бури 4 сентября — прогноз

В течение суток было зафиксировано шесть вспышек класса С, которые не имеют значительного влияния на Землю.

Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Вероятность мощных вспышек Х-класса остается небольшой, поэтому серьезных магнитных бурь не прогнозируют.

Солнечная активность на 4 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма - 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 15%;

Количество солнечных пятен - 62.

Как проявляются магнитные бури и их влияние на здоровье

Медики напоминают: даже умеренные колебания геомагнитного поля могут чувствовать метеочувствительные люди. Самые частые проявления:

головная боль и головокружение;

повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница;

перепады артериального давления, учащенное сердцебиение;

снижение концентрации, раздражительность, чувство тревоги;

у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями — ухудшение общего самочувствия.

Специалисты советуют в такие дни соблюдать режим отдыха, пить больше воды, избегать переутомления и тяжелых физических нагрузок, а также при необходимости иметь при себе лекарства, назначенные врачом.

