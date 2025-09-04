Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Солнце было малоактивным — прогноз магнитных бурь на сегодня

Солнце было малоактивным — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 11:57
Магнитные бури 4 сентября — прогноз и как влияют на здоровье
Головная боль и слабость. Фото: Pexels

В четверг, 4 сентября, магнитных бурь не прогнозируется. По данным астрономов, в течение последних суток Солнце демонстрировало низкую активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 4 сентября — прогноз

В течение суток было зафиксировано шесть вспышек класса С, которые не имеют значительного влияния на Землю.

Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Вероятность мощных вспышек Х-класса остается небольшой, поэтому серьезных магнитных бурь не прогнозируют.

Магнітні бурі 4 вересня
Ухудшение здоровья. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 4 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма - 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 55%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 15%;
  • Количество солнечных пятен - 62.

Как проявляются магнитные бури и их влияние на здоровье

Медики напоминают: даже умеренные колебания геомагнитного поля могут чувствовать метеочувствительные люди. Самые частые проявления:

  • головная боль и головокружение;
  • повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница;
  • перепады артериального давления, учащенное сердцебиение;
  • снижение концентрации, раздражительность, чувство тревоги;
  • у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями — ухудшение общего самочувствия.

Специалисты советуют в такие дни соблюдать режим отдыха, пить больше воды, избегать переутомления и тяжелых физических нагрузок, а также при необходимости иметь при себе лекарства, назначенные врачом.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды по Украине на сегодня, 4 сентября, и назвали регионы, где может пройти ливень.

Также читайте о календаре магнитных бурь на сентябрь. Несколько дней этого месяца будут опасными для метеозависимых.

космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации