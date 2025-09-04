Магнітні бурі 4 вересня — прогноз і як впливають на здоров’я

Головний біль і слабкість. Фото: Pexels

У четвер, 4 вересня, магнітних бур не прогнозується. За даними астрономів, упродовж останньої доби Сонце демонструвало низьку активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 4 вересня — прогноз

Впродовж доби було зафіксовано шість спалахів класу С, які не мають значного впливу на Землю.

Очікується, що протягом дня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Ймовірність потужних спалахів Х-класу залишається невеликою, тому серйозних магнітних бур не прогнозують.

Погіршення здоров'я. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 4 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

Кількість сонячних плям — 62.

Як проявляються магнітні бурі та їхній вплив на здоров’я

Медики нагадують: навіть помірні коливання геомагнітного поля можуть відчувати метеочутливі люди. Найчастіші прояви:

головний біль та запаморочення;

підвищена втомлюваність, сонливість або, навпаки, безсоння;

перепади артеріального тиску, прискорене серцебиття;

зниження концентрації, дратівливість, відчуття тривоги;

у людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями — погіршення загального самопочуття.

Фахівці радять у такі дні дотримуватися режиму відпочинку, пити більше води, уникати перевтоми й важких фізичних навантажень, а також за потреби мати при собі ліки, призначені лікарем.

