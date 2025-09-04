Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Сонце було малоактивним — прогноз магнітних бур на сьогодні

Сонце було малоактивним — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 11:57
Магнітні бурі 4 вересня — прогноз і як впливають на здоров’я
Головний біль і слабкість. Фото: Pexels

У четвер, 4 вересня, магнітних бур не прогнозується. За даними астрономів, упродовж останньої доби Сонце демонструвало низьку активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 4 вересня — прогноз

Впродовж доби було зафіксовано шість спалахів класу С, які не мають значного впливу на Землю.

Очікується, що протягом дня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Ймовірність потужних спалахів Х-класу залишається невеликою, тому серйозних магнітних бур не прогнозують.

Магнітні бурі 4 вересня
Погіршення здоров'я. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 4 вересня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • Кількість сонячних плям — 62.

Як проявляються магнітні бурі та їхній вплив на здоров’я

Медики нагадують: навіть помірні коливання геомагнітного поля можуть відчувати метеочутливі люди. Найчастіші прояви:

  • головний біль та запаморочення;
  • підвищена втомлюваність, сонливість або, навпаки, безсоння;
  • перепади артеріального тиску, прискорене серцебиття;
  • зниження концентрації, дратівливість, відчуття тривоги;
  • у людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями — погіршення загального самопочуття.

Фахівці радять у такі дні дотримуватися режиму відпочинку, пити більше води, уникати перевтоми й важких фізичних навантажень, а також за потреби мати при собі ліки, призначені лікарем.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди по Україні на сьогодні, 4 вересня, та назвали регіони, де може пройти злива.

Також читайте про календар магнітних бур на вересень. Кілька днів цього місяця будуть небезпечними для метеозалежних. 

космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації