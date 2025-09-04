Сьогодні в Україні буде суха та сонячна погода, проте на заході очікуються дощі з грозами

Жінка з донькою у парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні в Україні очікується приємна, тепла погода, проте в деяких регіонах не зайвим буде прихопити й парасольку, адже там будуть дощі з грозами. В цілому, Україна сьогодні опиниться під впливом антициклону.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Прогноз на сьогодні від Укргідрометцентру

Метеорологи на 4 вересня прогнозують малохмарну погоду. Дощитиме на крайньому заході, причому можуть бути навіть грози. Вітер переважно північно-східний, у західних областях — південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря до +23…+28 °C, а на заході та півдні навіть до +30…+32 °C. У північно-східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26 °C.

Карта температур по Україні 4 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз на четвер від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, на сьогоднішню погоду буде впливати антициклон. Тому у більшості регіонів буде сяяти сонечко. Але на крайньому заході слід очікувати грозові дощі.

Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +29 °C. У західних та південних регіонах до +28…+32 °C.

У столиці опадів не буде, а температура підніметься до +26 °C.

Карта погоди. Фото: t.me/PohodaNatalka

