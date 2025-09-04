Видео
Главная Метео Где будет дождь, а где солнышко — синоптики дали прогноз погоды

Где будет дождь, а где солнышко — синоптики дали прогноз погоды

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 06:25
Сегодня в Украине будет сухая и солнечная погода, однако на западе ожидаются дожди с грозами
Женщина с дочкой в парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в Украине ожидается приятная, теплая погода, однако в некоторых регионах не лишним будет прихватить и зонтик, ведь там будут дожди с грозами. В целом, Украина сегодня окажется под влиянием антициклона.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Прогноз на сегодня от Укргидрометцентра

Метеорологи на 4 сентября прогнозируют малооблачную погоду. Дожди на крайнем западе, причем могут быть даже грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях - юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха до +23...+28 °C, а на западе и юге даже до +30...+32 °C. В северо-восточных областях столбики термометров поднимутся до +21...+26 °C.

Прогноз погоди 4 вересня від Укргідрометцентру
Карта температур по Украине 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на четверг от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, на сегодняшнюю погоду будет влиять антициклон. Поэтому в большинстве регионов будет сиять солнышко. Но на крайнем западе следует ожидать грозовые дожди.

Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +29 °C. В западных и южных регионах до +28...+32 °C.

В столице осадков не будет, а температура поднимется до +26 °C.

Прогноз погода на 4 вересня від Діденко
Карта погоды. Фото: t.me/PohodaNatalka

Напомним, жителей Львова предупредили, что сегодня в городе испортится погода.

А также мы писали, какая погода сегодня будет в Харькове и области.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
