Сегодня в Украине будет сухая и солнечная погода, однако на западе ожидаются дожди с грозами

Женщина с дочкой в парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в Украине ожидается приятная, теплая погода, однако в некоторых регионах не лишним будет прихватить и зонтик, ведь там будут дожди с грозами. В целом, Украина сегодня окажется под влиянием антициклона.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Прогноз на сегодня от Укргидрометцентра

Метеорологи на 4 сентября прогнозируют малооблачную погоду. Дожди на крайнем западе, причем могут быть даже грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях - юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха до +23...+28 °C, а на западе и юге даже до +30...+32 °C. В северо-восточных областях столбики термометров поднимутся до +21...+26 °C.

Карта температур по Украине 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на четверг от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, на сегодняшнюю погоду будет влиять антициклон. Поэтому в большинстве регионов будет сиять солнышко. Но на крайнем западе следует ожидать грозовые дожди.

Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +29 °C. В западных и южных регионах до +28...+32 °C.

В столице осадков не будет, а температура поднимется до +26 °C.

Карта погоды. Фото: t.me/PohodaNatalka

