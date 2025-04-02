Магнитные бури 2 апреля — прогноз для метеозависимых

Головные боли. Фото: Pexels

В среду, 2 апреля, по прогнозам астросиноптиков существенных магнитных бурь на Земле не предвидится. Геомагнитное поле будет оставаться в пределах тихого или слабого уровня.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 2 апреля

Солнце проявляет умеренную активность. В течение последних 24 часов было зафиксировано 14 вспышек класса C и одна достаточно мощная вспышка класса М5.6. Она может вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также незначительный солнечный радиационный шторм.

Специалисты предупреждают, что вспышки среднего уровня (класса M) обладают способностью влиять на состояние здоровья метеозависимых людей - даже если геомагнитная буря не развивается в полную силу. Особенно чувствительными к таким изменениям являются люди с хроническими сердечно-сосудистыми, нервными или эндокринными заболеваниями.

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность на 2 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

Количество солнечных пятен — 70.

Как облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности:

Даже при отсутствии бурь, метеочувствительные люди могут почувствовать усталость, головную боль, раздражительность или колебания давления. Чтобы поддержать организм в такие дни, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил.

Пить больше воды и уменьшить количество кофеина и алкоголя.

Ложиться спать не позднее 23:00 и обеспечить полноценный ночной отдых.

Уменьшить эмоциональную нагрузку, избегать стрессов и сильных переживаний.

Сбалансировать рацион, добавить больше овощей, фруктов, магния и калия.

Если есть проблемы с давлением или сердцем — держать под рукой назначенные препараты.

Также стоит ограничить физическую активность в часы наибольшей солнечной радиации (днем), но не отказываться от прогулок на свежем воздухе.

Сегодня, 2 апреля, в нескольких областях Украины резко испортится погода — синоптики назвали регионы, где будет идти дождь и будет сильный ветер.

Также синоптики составили прогноз погоды на неделю, до 6 апреля. Известно, в каких областях может пойти снег и ударят заморозки.