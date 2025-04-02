Магнітні бурі 2 квітня — прогноз для метеозалежних

Сонце було малоактивним — прогноз магнітних бур на сьогодні
У середу, 2 квітня, за прогнозами астросиноптиків суттєвих магнітних бур на Землі не передбачається. Геомагнітне поле буде залишатися у межах тихого або слабко рівня.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 2 квітня
Сонце проявляє помірну активність. Протягом останніх 24 годин було зафіксовано 14 спалахів класу C та один досить потужний спалах класу М5.6. Він може спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також незначний сонячний радіаційний шторм.
Фахівці попереджають, що спалахи середнього рівня (класу M) мають здатність впливати на стан здоров’я метеозалежних людей — навіть якщо геомагнітна буря не розвивається у повну силу. Особливо чутливими до таких змін є люди з хронічними серцево-судинними, нервовими чи ендокринними захворюваннями.
Сонячна активність на 2 квітня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
- Кількість сонячних плям — 70.
Як полегшити самопочуття під час підвищеної сонячної активності:
Навіть за відсутності бур, метеочутливі люди можуть відчути втому, головний біль, дратівливість або коливання тиску. Щоб підтримати організм у такі дні, лікарі радять дотримуватись кількох простих правил.
- Пити більше води та зменшити кількість кофеїну й алкоголю.
- Лягати спати не пізніше 23:00 та забезпечити повноцінний нічний відпочинок.
- Зменшити емоційне навантаження, уникати стресів і сильних переживань.
- Збалансувати раціон, додати більше овочів, фруктів, магнію та калію.
- Якщо є проблеми з тиском або серцем — тримати під рукою призначені препарати.
- Також варто обмежити фізичну активність у години найбільшої сонячної радіації (вдень), але не відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі.
Сьогодні, 2 квітня, у кількох областях України різко зіпсується погода — синоптики назвали регіони, де йтиме дощ та буде сильний вітер.
Також синоптики склали прогноз погоди на тиждень, до 6 квітня. Відомо, в яких областях може піти сніг та вдарять заморозки.
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