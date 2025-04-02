Магнітні бурі 2 квітня — прогноз для метеозалежних

Головні болі. Фото: Pexels

У середу, 2 квітня, за прогнозами астросиноптиків суттєвих магнітних бур на Землі не передбачається. Геомагнітне поле буде залишатися у межах тихого або слабко рівня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 квітня

Сонце проявляє помірну активність. Протягом останніх 24 годин було зафіксовано 14 спалахів класу C та один досить потужний спалах класу М5.6. Він може спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також незначний сонячний радіаційний шторм.

Фахівці попереджають, що спалахи середнього рівня (класу M) мають здатність впливати на стан здоров’я метеозалежних людей — навіть якщо геомагнітна буря не розвивається у повну силу. Особливо чутливими до таких змін є люди з хронічними серцево-судинними, нервовими чи ендокринними захворюваннями.

Погане самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 2 квітня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

Кількість сонячних плям — 70.

Як полегшити самопочуття під час підвищеної сонячної активності:

Навіть за відсутності бур, метеочутливі люди можуть відчути втому, головний біль, дратівливість або коливання тиску. Щоб підтримати організм у такі дні, лікарі радять дотримуватись кількох простих правил.

Пити більше води та зменшити кількість кофеїну й алкоголю.

Лягати спати не пізніше 23:00 та забезпечити повноцінний нічний відпочинок.

Зменшити емоційне навантаження, уникати стресів і сильних переживань.

Збалансувати раціон, додати більше овочів, фруктів, магнію та калію.

Якщо є проблеми з тиском або серцем — тримати під рукою призначені препарати.

Також варто обмежити фізичну активність у години найбільшої сонячної радіації (вдень), але не відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі.

Сьогодні, 2 квітня, у кількох областях України різко зіпсується погода — синоптики назвали регіони, де йтиме дощ та буде сильний вітер.

Також синоптики склали прогноз погоди на тиждень, до 6 квітня. Відомо, в яких областях може піти сніг та вдарять заморозки.