Магнитные бури 21 мая — полный прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В среду, 21 мая, астросиноптики сообщили о том, будут ли магнитные бури. Солнце было малоактивным за последние сутки.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

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Магнитные бури 21 мая

Хотя 21 мая сильных магнитных бурь не ожидается, из-за повышенной солнечной активности - в частности вспышки класса М3,1 - геомагнитное поле может колебаться в пределах от спокойного до активного уровня.

Головная боль. Фото: Pexels

Солнечная активность на 21 мая:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 13

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие и здоровье

Такие изменения иногда провоцируют ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. Чаще всего это проявляется в виде головной боли, усталости, раздражительности, нарушений сна, колебаний давления или учащенного сердцебиения.

Чтобы уменьшить влияние магнитных колебаний на организм, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Прежде всего, пейте больше чистой воды. Это поможет уменьшить головную боль и нормализовать работу сердечно-сосудистой системы. Старайтесь избегать чрезмерной эмоциональной и физической нагрузки — нервная система в такие дни особенно уязвима. Вместо тяжелой пищи, алкоголя или избытка кофеина лучше выбрать легкий рацион и травяные напитки. Важно также полноценно высыпаться: качественный сон помогает организму адаптироваться к изменениям.

Умеренная активность, например, прогулка в парке может улучшить настроение и снять напряжение. Если же имеете хронические заболевания, не забывайте о своих лекарствах и консультируйтесь с врачом, если самочувствие заметно ухудшится. В некоторых случаях стоит воздержаться от поездок или отложить сложные задачи на другой день.

В конце мая, как предупредили астросиноптики, еще могут быть опасные дни для метеозависимых.

Также в Китае астронавты обнаружили во время исследований новый вид бактерий в космосе, которые ранее никогда не встречали на планете Земля.