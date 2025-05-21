Магнітні бурі 21 травня — повний прогноз для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У середу, 21 травня, астросиноптики повідомили про те, чи будуть магнітні бурі. Сонце було малоактивним за останнюю добу.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 травня

Хоча 21 травня сильних магнітних бур не очікується, через підвищену сонячну активність — зокрема спалах класу М3,1 — геомагнітне поле може коливатися в межах від спокійного до активного рівня.

Головний біль. Фото: Pexels

Сонячна активність на 21 травня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 13

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття та здоров'я

Такі зміни іноді провокують погіршення самопочуття в метеочутливих людей. Найчастіше це проявляється у вигляді головного болю, втоми, дратівливості, порушень сну, коливань тиску чи прискореного серцебиття.

Щоб зменшити вплив магнітних коливань на організм, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій.

Передусім, пийте більше чистої води. Це допоможе зменшити головний біль та нормалізувати роботу серцево-судинної системи. Намагайтеся уникати надмірного емоційного та фізичного навантаження — нервова система в такі дні особливо вразлива. Замість важкої їжі, алкоголю чи надміру кофеїну краще обрати легкий раціон і трав’яні напої. Важливо також повноцінно висипатися: якісний сон допомагає організму адаптуватися до змін.

Помірна активність, наприклад, прогулянка в парку може покращити настрій і зняти напруження. Якщо ж маєте хронічні захворювання, не забувайте про свої ліки й консультуйтесь із лікарем, якщо самопочуття помітно погіршиться. У деяких випадках варто утриматися від поїздок або відкласти складні завдання на інший день.

Наприкінці травня, як попередили астросиноптики, ще можуть бути небезпечні дні для метеозалежних.

Також у Китаї астронавти виявили під час досліджень новий вид бактерій в космосі, які раніше ніколи не зустрічали на планеті Земля.