Магнитные бури 18 августа — прогноз для метеозависимых

Солнце было неактивным, но временно — прогноз магнитных бурь
В понедельник, 18 августа, значительных магнитных бурь синоптики космической погоды не прогнозируют. Геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня.
Магнитные бури 18 августа
В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой: на поверхности светила зафиксировали лишь восемь вспышек класса С. Они практически не влияют на Землю, хотя и существует небольшая вероятность появления вспышки высшего, М-класса.
Солнечная активность на 18 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 15
Какие симптомы вызывают магнитные бури у метеозависимых
Несмотря на отсутствие серьезных бурь, даже незначительные колебания могут влиять на самочувствие чувствительных людей. Медики напоминают, что в дни повышенной солнечной активности могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, раздражительность, проблемы со сном, скачки артериального давления, ощущение сердцебиения или дискомфорта в области сердца. У людей с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями риск осложнений возрастает.
Напомним, до конца месяца в августе еще возможны заметные геомагнитные сбои.
Между тем сегодня, 18 августа, синоптики прогнозируют в некоторых областях Украины дожди и грозы.
