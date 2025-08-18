Видео
Солнце было неактивным, но временно — прогноз магнитных бурь

Солнце было неактивным, но временно — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 11:38
Магнитные бури 18 августа — прогноз для метеозависимых
Женщина страдает от магнитных бурь. Фото: Pexels

В понедельник, 18 августа, значительных магнитных бурь синоптики космической погоды не прогнозируют. Геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 18 августа

В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой: на поверхности светила зафиксировали лишь восемь вспышек класса С. Они практически не влияют на Землю, хотя и существует небольшая вероятность появления вспышки высшего, М-класса.

null
Магнитные бури вызывают головную боль. Фото: Pexels

Солнечная активность на 18 августа:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 15

Какие симптомы вызывают магнитные бури у метеозависимых

Несмотря на отсутствие серьезных бурь, даже незначительные колебания могут влиять на самочувствие чувствительных людей. Медики напоминают, что в дни повышенной солнечной активности могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, раздражительность, проблемы со сном, скачки артериального давления, ощущение сердцебиения или дискомфорта в области сердца. У людей с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями риск осложнений возрастает.

Напомним, до конца месяца в августе еще возможны заметные геомагнитные сбои.

Между тем сегодня, 18 августа, синоптики прогнозируют в некоторых областях Украины дожди и грозы.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
