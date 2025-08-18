Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Уже прохолодніше — яка погода буде в Україні сьогодні

Уже прохолодніше — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 06:25
Погода сьогодні 18 серпня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди на понеділок, 18 серпня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У деяких регіонах очікуються опади.

Про це в неділю, 17 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 18 серпня

Погода в Україні 18 серпня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У більшості центральних, вночі в Закарпатській, Київській і Сумській, а вдень у Харківській, Одеській і Миколаївській областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +11...+16 °С, а вдень піднімуться до +19...+24 °С. У південних і південно-східних областях уночі буде +14...+19 °С, а вдень — +27...+32 °С.

Температури в Україні 18 серпня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі в області місцями короткочасний дощ, удень без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі у столиці очікується +14...+16 °С, а на Київщині — +11...+16 °С. Удень у Києві потеплішає до +21...+23 °С, а в області — до +19...+24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найспекотніше, до +30...+35 °С, 18 серпня буде на Луганщині, Донеччині, Херсонщині, півдні Одещині, у Криму та в Запоріжжі. На решті території температура триматиметься в комфортних межах: +24...+30 °С.

Короткочасні дощі вночі та вранці очікуються на Закарпатті, Прикарпатті, у центральних областях і на Харківщини. 

Опади в Україні 18 серпня 2025 року
Карта опадів від Meteopost.com

У Києві уночі стовпчики термометрів знизяться до +12...+15 °С, а вдень піднімуться до +20...+22 °С. Опадів не передбачається.

Нагадаємо, 17 серпня в деяких областях спека сягнула +35 °С. Не обійшлося й без грозових злив.

Також ми повідомили, що деякі рослини вміють передбачати наближення опадів. Зокрема, йдеться про каштани, календулу та кульбаби.

погода Наталка Діденко прогноз погоди Укргазпром погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації