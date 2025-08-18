Погода сьогодні 18 серпня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди на понеділок, 18 серпня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У деяких регіонах очікуються опади.

Про це в неділю, 17 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 18 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У більшості центральних, вночі в Закарпатській, Київській і Сумській, а вдень у Харківській, Одеській і Миколаївській областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +11...+16 °С, а вдень піднімуться до +19...+24 °С. У південних і південно-східних областях уночі буде +14...+19 °С, а вдень — +27...+32 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі в області місцями короткочасний дощ, удень без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі у столиці очікується +14...+16 °С, а на Київщині — +11...+16 °С. Удень у Києві потеплішає до +21...+23 °С, а в області — до +19...+24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найспекотніше, до +30...+35 °С, 18 серпня буде на Луганщині, Донеччині, Херсонщині, півдні Одещині, у Криму та в Запоріжжі. На решті території температура триматиметься в комфортних межах: +24...+30 °С.

Короткочасні дощі вночі та вранці очікуються на Закарпатті, Прикарпатті, у центральних областях і на Харківщини.

Карта опадів від Meteopost.com

У Києві уночі стовпчики термометрів знизяться до +12...+15 °С, а вдень піднімуться до +20...+22 °С. Опадів не передбачається.

Нагадаємо, 17 серпня в деяких областях спека сягнула +35 °С. Не обійшлося й без грозових злив.

Також ми повідомили, що деякі рослини вміють передбачати наближення опадів. Зокрема, йдеться про каштани, календулу та кульбаби.