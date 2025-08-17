Відео
Головна Метео Із грозовими зливами — яка погода буде в Україні сьогодні

Із грозовими зливами — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 06:25
Погода сьогодні 17 серпня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на неділю, 17 серпня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Подекуди очіікуються дощі, грози та шквали.

Про це в суботу, 16 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 17 серпня

Погода в Україні 17 серпня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру 

У північних, а вдень і в більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та у Хмельницькій області пройдуть короткочасні дощі із грозами. Удень в окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). На решті території без опадів.

Небезпечні метеорологічні явища 17 серпня 2025 року
Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з південного заходу, але вдень у західних і північних регіонах переходитиме на північно-західний.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +14...+19 °С. Удень на заході та півночі потеплішає до +23...+28 °С, а на решті території — до +27...+32 °С.

Температури в Україні 17 серпня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Очікуються короткочасний дощ, гроза, в окремих районах області град і шквали 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). Швидкість південно-західного з переходом на північно-західний вітер — 5–10 м/с. На Київщині вночі буде +14...+19 °С, а у столиці — +17...+19 °С. Удень у Києві потеплішає до +26...+28 °С, а в області — до +23...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 17 серпня на заході та півночі денна температура знизиться до +22...+26 °С, очікуються локальні дощі. На півдні сході та в більшості центральних областей навпаки буде переважно сонячно, сухо й посилиться спека — повітря вдень прогріється до +30...+35 °С.

У Києві опади малоймовірні. Температура повітря триматиметься в межах +25...+27 °С.

Нагадаємо, 17 серпня в деяких регіонах України очікуються грозові зливи. Причиною опадів є вплив малоактивних атмосферних фронтів з південно-західної Європи.

Раніше Наталка Діденко попередила, що в деяких регіонах упродовж вихідних, 16 та 17 серпня, посилиться спека. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +35 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
