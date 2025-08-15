Відео
Головна Метео Діденко назвала регіони, де на вихідні припече до +35 °C

Діденко назвала регіони, де на вихідні припече до +35 °C

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 09:47
Погода в Україні на вихідні 16-17 серпня — прогноз від Наталки Діденко
Хлопець засмагає на сонці. Фото: УНІАН

Найближчі вихідні 16 та 17 серпня в Україні пройдуть під впливом антициклону, тож погода буде переважно теплою та сонячною. Втім, у деяких регіонах можливе незначне зниження температури.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на вихідні 16 та 17 серпня

null
Температурна карта України 16 серпня. Фото: Метеопост

У суботу, 16 серпня, температура повітря в Україні вдень становитиме +25...+29 °C, а на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +30...+32 °C.

У неділю, 17 серпня, на заході та півночі країни очікується невелике зниження температури до +22...+26 °C. Наталка Діденко пояснила, що похолодання обумовлене через атмосферний фронт, який принесе локальні дощі. Водночас на півдні, сході та більшості центральних областей повернеться спека — +30...+35 °C, без опадів. Небо буде ясним.

null
Температурна карта України 17 серпня. Фото: Метеопост

Якою буде погода в Україні 18 серпня

У понеділок, 18 серпня, спека буде лише на півдні та південному сході, де Наталка Діденко прогнозує  +30...+35 °C, тоді як на решті території країни температура становитиме +20...+24 °C.

Прогноз погоди у Києві на вихідні 16 та 17 серпня

У Києві 16–17 серпня опади малоймовірні, очікується сонячна погода з температурою +25...+27 °C, а вже з понеділка, 18 серпня, стане прохолодніше — стовпчики термометра покажуть близько +22 °C.

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, Україна перебуватиме під дією антициклону Julia — синоптики пояснили, яка погода буде в країні.

Раніше кліматолог Світлана Краковська спрогнозувала, як зміниться клімат в Україні за десятки років та де може виникнути безплідна пустеля.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
