Погода в Україні на вихідні 16-17 серпня — прогноз від Наталки Діденко

Найближчі вихідні 16 та 17 серпня в Україні пройдуть під впливом антициклону, тож погода буде переважно теплою та сонячною. Втім, у деяких регіонах можливе незначне зниження температури.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 16 та 17 серпня

Температурна карта України 16 серпня. Фото: Метеопост

У суботу, 16 серпня, температура повітря в Україні вдень становитиме +25...+29 °C, а на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +30...+32 °C.

У неділю, 17 серпня, на заході та півночі країни очікується невелике зниження температури до +22...+26 °C. Наталка Діденко пояснила, що похолодання обумовлене через атмосферний фронт, який принесе локальні дощі. Водночас на півдні, сході та більшості центральних областей повернеться спека — +30...+35 °C, без опадів. Небо буде ясним.

Температурна карта України 17 серпня. Фото: Метеопост

Якою буде погода в Україні 18 серпня

У понеділок, 18 серпня, спека буде лише на півдні та південному сході, де Наталка Діденко прогнозує +30...+35 °C, тоді як на решті території країни температура становитиме +20...+24 °C.

Прогноз погоди у Києві на вихідні 16 та 17 серпня

У Києві 16–17 серпня опади малоймовірні, очікується сонячна погода з температурою +25...+27 °C, а вже з понеділка, 18 серпня, стане прохолодніше — стовпчики термометра покажуть близько +22 °C.

