Главная Метео Диденко назвала регионы, где на выходных припечет до +35 °C

Диденко назвала регионы, где на выходных припечет до +35 °C

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 09:47
Погода в Украине на выходные 16-17 августа — прогноз от Наталки Диденко
Парень загорает на солнце. Фото: УНИАН

Ближайшие выходные 16 и 17 августа в Украине пройдут под влиянием антициклона, поэтому погода будет преимущественно теплой и солнечной. Впрочем, в некоторых регионах возможно незначительное снижение температуры.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на выходные 16 и 17 августа

Температурная карта Украины 16 августа. Фото: Метеопост

В субботу, 16 августа, температура воздуха в Украине днем составит +25...+29 °C, а на юге и Закарпатье столбики термометров поднимутся до +30...+32 °C.

В воскресенье, 17 августа, на западе и севере страны ожидается небольшое снижение температуры до +22...+26 °C. Наталка Диденко объяснила, что похолодание обусловлено из-за атмосферного фронта, который принесет локальные дожди. В то же время на юге, востоке и большинстве центральных областей вернется жара — +30...+35 °C, без осадков. Небо будет ясным.

Температурная карта Украины 17 августа. Фото: Метеопост

Какой будет погода в Украине 18 августа

В понедельник, 18 августа, жара будет только на юге и юго-востоке, где Наталка Диденко прогнозирует +30...+35 °C, тогда как на остальной территории страны температура составит +20...+24 °C.

Прогноз погоды в Киеве на выходные 16 и 17 августа

В Киеве 16-17 августа осадки маловероятны, ожидается солнечная погода с температурой +25...+27 °C, а уже с понедельника, 18 августа, станет прохладнее — столбики термометра покажут около +22 °C.

Напомним, сегодня, 15 августа, Украина будет находиться под действием антициклона Julia — синоптики объяснили, какая погода будет в стране.

Ранее климатолог Светлана Краковская спрогнозировала, как изменится климат в Украине за десятки лет и где может возникнуть бесплодная пустыня.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
