Головна Метео В Україні пануватиме антициклон — прогноз погоди здивує

В Україні пануватиме антициклон — прогноз погоди здивує

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 23:59
Погода в Україні 15 серпня — прогноз Наталки Діденко та Укргідрометцентру
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 15 серпня, майже вся територія України перебуватиме під впливом антициклону Julia. Це принесе суху та переважно сонячну погоду без опадів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди на 15 серпня від Укргідрометцентру

Температура вночі залишиться стабільною — +11…+16 °С у більшості областей, на Закарпатті та півдні країни — від +16 до +21 °С.

У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °С, на Прикарпатті та півдні — до +30 °С. Найспекотніше буде на Закарпатті, де температура сягатиме +35 °С.

Прогноз погоди на 15 серпня від Укргідрометцентру
Погода в Україні на 15 серпня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди на 15 серпня від Наталки Діденко

Діденко повідомила, що денна температура коливатиметься в межах +23…+28 °С, а на Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +30 °С.

У Києві 15 серпня також буде сухо та сонячно, а температура становитиме близько +25 °С. Синоптик зазначила, що попереду — повернення літньої спеки, але наразі панує комфортна температура.

Нагадаємо, синоптики попередили про справжню спеку на Львівщині.

А також мешканців Києва шокували прогнозом погоди на 15 серпня.

