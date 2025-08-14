Погода в Україні 15 серпня — прогноз Наталки Діденко та Укргідрометцентру

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 15 серпня, майже вся територія України перебуватиме під впливом антициклону Julia. Це принесе суху та переважно сонячну погоду без опадів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 15 серпня від Укргідрометцентру

Температура вночі залишиться стабільною — +11…+16 °С у більшості областей, на Закарпатті та півдні країни — від +16 до +21 °С.

У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °С, на Прикарпатті та півдні — до +30 °С. Найспекотніше буде на Закарпатті, де температура сягатиме +35 °С.

Погода в Україні на 15 серпня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди на 15 серпня від Наталки Діденко

Діденко повідомила, що денна температура коливатиметься в межах +23…+28 °С, а на Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +30 °С.

У Києві 15 серпня також буде сухо та сонячно, а температура становитиме близько +25 °С. Синоптик зазначила, що попереду — повернення літньої спеки, але наразі панує комфортна температура.

