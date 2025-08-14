Погода в Україні 15 серпня — прогноз Наталки Діденко та Укргідрометцентру

В Україні пануватиме антициклон — прогноз погоди здивує
У п'ятницю, 15 серпня, майже вся територія України перебуватиме під впливом антициклону Julia. Це принесе суху та переважно сонячну погоду без опадів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на 15 серпня від Укргідрометцентру
Температура вночі залишиться стабільною — +11…+16 °С у більшості областей, на Закарпатті та півдні країни — від +16 до +21 °С.
У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °С, на Прикарпатті та півдні — до +30 °С. Найспекотніше буде на Закарпатті, де температура сягатиме +35 °С.
Прогноз погоди на 15 серпня від Наталки Діденко
Діденко повідомила, що денна температура коливатиметься в межах +23…+28 °С, а на Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +30 °С.
У Києві 15 серпня також буде сухо та сонячно, а температура становитиме близько +25 °С. Синоптик зазначила, що попереду — повернення літньої спеки, але наразі панує комфортна температура.
