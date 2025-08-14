Відео
Головна Метео Чи будуть завтра дощі — прогноз погоди від Укргідрометцентру

Чи будуть завтра дощі — прогноз погоди від Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 17:34
Погода в Україні 15 серпня — що прогнозують
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 15 серпня, погоду в Україні формуватиме антициклон. Тож майже по всій території країни очікується суха погода — без дощів.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:
Погода в Україні 15 серпня
Погода в Україні на 15 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні 15 серпня

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра, 15 серпня, погоду в Україні формуватиме антициклон, центр якого розташувався дещо північніше від території нашої держави.

З огляду на це 15 серпня очікується суха погода без опадів, лише у Карпатах вдень можливі окремі невеликі дощі.

Температурний фон у нічні години істотно не зміниться, та буде в межах +11...+16 °С у більшості областей. На Закарпатті та на півдні країни від +16 до +21 °С.

Вдень 15 серпня стовпчики термометрів сягатимуть +23...+28 °С, на Прикарпатті та півдні країни до +30 °С. Найспекотніше 15 серпня буде на Закарпатті, там метеорологи на метеостанціях фіксуватимуть до +35 °С сильної спеки.

Погода 15 серпня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода у Києві 15 серпня.

Також синоптик Наталка Діденко шокувала прогнозом погоди по всій території України 15 серпня.

Укргідрометцентр літо прогноз погоди погода в Україні спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
