Погода на 15 серпня — де завтра чекати +30 °С

Сильна спека. Фото: Новини.LIVE

В Україні 15 серпня буде суха та переважно сонячна погода, адже ще досі панує антициклон Julia. Однак є області, де температура повітря завтра підвищиться до +30 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 15 серпня

Діденко розповіла, що в п'ятницю в Україні ще пануватиме антициклон Julia, тому буде суха та сонячна погода.

Температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах +23...+28 °C. Однак на Закарпатті та в Криму "підстрибне" до +30 °C.

Карта температури на 15 серпня. Фото: Метеопост

"Спека ще обіцяє прийти, але поки що — температурний комфорт", — відзначили синоптикиня.

Погода в Києві 15 серпня

Наталка Діденко прогнозує, що 15 серпня опадів у Києві та області не буде. Температура повітря буде близько +25 °C.

"Експерти синоптичною ситуацією і справджуваністю прогнозів задоволені", — написала синоптикиня.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде справжнє літо. Стовпчики термометрів піднімуться до +32 °C.

Крім того, науковиця спрогнозувала, до якого року в Україні зникнуть зими. До 2040 року вони суттєво потеплішають.