Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Чекайте спеки — Діденко назвала області, де завтра буде + 30 °С

Чекайте спеки — Діденко назвала області, де завтра буде + 30 °С

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 11:26
Погода на 15 серпня — де завтра чекати +30 °С
Сильна спека. Фото: Новини.LIVE

В Україні 15 серпня буде суха та переважно сонячна погода, адже ще досі панує антициклон Julia. Однак є області, де температура повітря завтра підвищиться до +30 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 15 серпня

Діденко розповіла, що в п'ятницю в Україні ще пануватиме антициклон Julia, тому буде суха та сонячна погода. 

Температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах +23...+28 °C. Однак на Закарпатті та в Криму "підстрибне" до +30 °C.

Погода на 15 серпня
Карта температури на 15 серпня. Фото: Метеопост

"Спека ще обіцяє прийти, але поки що — температурний комфорт", — відзначили синоптикиня. 

Погода в Києві 15 серпня

Наталка Діденко прогнозує, що 15 серпня опадів у Києві та області не буде. Температура повітря буде близько +25 °C. 

"Експерти синоптичною ситуацією і справджуваністю прогнозів задоволені", — написала синоптикиня.

Погода в Україні 15 серпня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде справжнє літо. Стовпчики термометрів піднімуться до +32 °C. 

Крім того, науковиця спрогнозувала, до якого року в Україні зникнуть зими. До 2040 року вони суттєво потеплішають.

погода Наталка Діденко прогноз погоди температура повітря спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації