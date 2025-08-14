Погода на 15 серпня — де завтра чекати +30 °С

Чекайте спеки — Діденко назвала області, де завтра буде + 30 °С
В Україні 15 серпня буде суха та переважно сонячна погода, адже ще досі панує антициклон Julia. Однак є області, де температура повітря завтра підвищиться до +30 °C.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 15 серпня
Діденко розповіла, що в п'ятницю в Україні ще пануватиме антициклон Julia, тому буде суха та сонячна погода.
Температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах +23...+28 °C. Однак на Закарпатті та в Криму "підстрибне" до +30 °C.
"Спека ще обіцяє прийти, але поки що — температурний комфорт", — відзначили синоптикиня.
Погода в Києві 15 серпня
Наталка Діденко прогнозує, що 15 серпня опадів у Києві та області не буде. Температура повітря буде близько +25 °C.
"Експерти синоптичною ситуацією і справджуваністю прогнозів задоволені", — написала синоптикиня.
Нагадаємо, сьогодні в Україні буде справжнє літо. Стовпчики термометрів піднімуться до +32 °C.
Крім того, науковиця спрогнозувала, до якого року в Україні зникнуть зими. До 2040 року вони суттєво потеплішають.
Читайте Новини.LIVE!