Головна Метео Справжнє літо — яка погода буде в Україні сьогодні

Справжнє літо — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 06:25
Погода сьогодні 14 серпня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: pixabay.com

Прогноз погоди в Україні на четвер, 14 серпня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Без опадів.

Про це в середу, 13 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 14 серпня

Погода в Україні 14 серпня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний, а в західних областях південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +11...+16 °С, а вдень піднімуться до +23...+28 °С. На Закарпатті та в південних областях уночі буде +16...+21 °С, а вдень — +27...+32 °С.

Температури в Україні 14 серпня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі у столиці очікується +14...+16 °С, а на Київщині — +11...+16 °С. Удень у Києві потеплішає до +25...+27 °С, а в області — до +23...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки  Діденко, 14 серпня вдень у більшості областей буде +24...+29 °С, на півдні та заході — +28...+32 °С. Дощів не очікується.

У Києві буде сухо сонячно та тепло, удень до +26 °С.

Нагадаємо, на Харківщині 14 серпня буде тепла літня погода. Щоправда, синоптики попереджають, що в декількох районах буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

Також ми повідомляли, що в Києві 14 серпня вдень переважатиме хмарна погода. Дощів не передбачається.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
