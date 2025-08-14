Видео
Настоящее лето — какая погода будет в Украине сегодня

Настоящее лето — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 06:25
Погода сегодня 14 августа в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди на пляже. Фото иллюстративное: pixabay.com

Прогноз погоды в Украине на четверг, 14 августа, дали синоптики. Будет переменная облачность. Без осадков.

Об этом в среду, 13 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 14 августа

Погода в Украине 14 августа 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный, а в западных областях юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +11...+16 °С, а днем поднимутся до +23...+28 °С. На Закарпатье и в южных областях ночью будет +16...+21 °С, а днем — +27...+32 °С.

Температуры в Украине 14 августа 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в столице ожидается +14...+16 °С, а в Киевской области — +11...+16 °С. Днем в Киеве потеплеет до +25...+27 °С, а в области — до +23...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 14 августа днем в большинстве областей будет +24...+29 °С, на юге и западе — +28...+32 °С. Дождей не ожидается.

В Киеве будет сухо солнечно и тепло, днем до +26 °С.

Напомним, на Харьковщине 14 августа будет теплая летняя погода. Правда, синоптики предупреждают, что в нескольких районах будет повышенный уровень пожарной опасности.

Также мы сообщали, что в Киеве 14 августа днем днем будет преобладать облачная погода. Дождей не предвидится.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
