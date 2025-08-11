Сніг буде рідкістю — чого чекати українцям від зими до 2040 року

Науковиця спрогнозувала, до якого року в Україні зникнуть зими
Українська кліматологиня, учасниця IPCC та член Національної академії наук США Світлана Краковська розповіла, що в Україні суттєво зміняться зими. За її словами, до 2040 року вони суттєво потеплішають.
Про це Світлана Краковська розповіла в інтервʼю Олексію Суханову.
Зими в Україні
До 1990 року в Україні спостерігалися справжні зими. Найбільш морозним був північний схід країни.
Наразі зими в Україні змінилися. Спостерігається менше снігу, а також більш висока температура повітря.
Краковська розповіла, що середня температура повітря в січні зросте в усіх регіонах України. Зокрема, у Харкові варто очікувати -4...-6 °C, у Києві та у Львові 0...-2 °C. Водночас в Одеській області зими будуть з температурою повітря вище нуля.
Лише в гірських місцевостях температура збережеться нижче нуля, створюючи зону відносного холоду.
Зима в Києві
Кліматологиня зауважила, що столиця України буде залишатися одним із найтепліших регіонів. Причиною є асфальт та велика кількість будівель.
Крім того, в окремих областях "кліматична весна" розпочинається наприкінці січня, а на сході — в лютому.
Нагадаємо, Краковська заявила, що в Україні може зрости тривалість літа до 180 днів.
А завтра очікується суха та переважно сонячна погода. Синоптики розповіли, що дощі можливі лише у двох областях.
Читайте Новини.LIVE!