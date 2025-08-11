Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Буде сонячно, але є небезпечний нюанс — погода завтра в Україні

Буде сонячно, але є небезпечний нюанс — погода завтра в Україні

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 17:23
Погода в Україні 12 серпня — прогноз для всіх областей на вівторок
Люди відпочивають на узбережжі річки. Фото: УНІАН

У вівторок, 12 серпня, в Україні очікується суха та переважно сонячна погода. Дощі подекуди можливі лише у двох областях, проте вони не будуть тривалими.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 12 серпня

Опади 12 серпня можливі лише вдень у деяких районах Харківщини та Луганщини, де пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

null
Погода в Україні 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

 Температура вночі становитиме +9...+14 °C, на півдні та південному сході — +14...+19 °C. Вдень повітря прогріється до +20...+25 °C, а в південних, більшості центральних областей і на Закарпатті — до +24...+29 °C.

Пожежна небезпека по Україні з 11 до 14 серпня

Синоптики застерігають, що з 11 по 14 серпня у південних регіонах, а також у Хмельницькій, Сумській, Дніпропетровській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

null
Пожежна небезпека по Україні на 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Додатково, 12-14 серпня він діятиме у Житомирській та Чернігівській, 13–14 серпня — у Рівненській та Полтавській, а 14 серпня — у Львівській, Вінницькій, Кіровоградській і Харківській областях.

null
Пожежна небезпека в Україні 14 серпня. Фото: Укргдірометцентр

Погода в Києві та по області 12 серпня

У Київській області та столиці цього дня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура в області вночі +9...+14 °C, вдень потеплішає до +20...+25 °C. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть +12...+14 °C, а вдень повітря прогріється до +22...+24 °C.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди на тиждень по Україні з 11 до 17 серпня.

А синоптик Наталка Діденко назвала області, де можливий рвучкий вітер

погода Укргідрометцентр пожежна небезпека прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації