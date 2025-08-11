Погода в Україні 12 серпня — прогноз для всіх областей на вівторок

Буде сонячно, але є небезпечний нюанс — погода завтра в Україні
У вівторок, 12 серпня, в Україні очікується суха та переважно сонячна погода. Дощі подекуди можливі лише у двох областях, проте вони не будуть тривалими.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Погода в Україні 12 серпня
Опади 12 серпня можливі лише вдень у деяких районах Харківщини та Луганщини, де пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі становитиме +9...+14 °C, на півдні та південному сході — +14...+19 °C. Вдень повітря прогріється до +20...+25 °C, а в південних, більшості центральних областей і на Закарпатті — до +24...+29 °C.
Пожежна небезпека по Україні з 11 до 14 серпня
Синоптики застерігають, що з 11 по 14 серпня у південних регіонах, а також у Хмельницькій, Сумській, Дніпропетровській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Додатково, 12-14 серпня він діятиме у Житомирській та Чернігівській, 13–14 серпня — у Рівненській та Полтавській, а 14 серпня — у Львівській, Вінницькій, Кіровоградській і Харківській областях.
Погода в Києві та по області 12 серпня
У Київській області та столиці цього дня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура в області вночі +9...+14 °C, вдень потеплішає до +20...+25 °C. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть +12...+14 °C, а вдень повітря прогріється до +22...+24 °C.
Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди на тиждень по Україні з 11 до 17 серпня.
А синоптик Наталка Діденко назвала області, де можливий рвучкий вітер.
