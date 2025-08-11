Погода в Україні 12 серпня — прогноз для всіх областей на вівторок

Люди відпочивають на узбережжі річки. Фото: УНІАН

У вівторок, 12 серпня, в Україні очікується суха та переважно сонячна погода. Дощі подекуди можливі лише у двох областях, проте вони не будуть тривалими.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 12 серпня

Опади 12 серпня можливі лише вдень у деяких районах Харківщини та Луганщини, де пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Погода в Україні 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі становитиме +9...+14 °C, на півдні та південному сході — +14...+19 °C. Вдень повітря прогріється до +20...+25 °C, а в південних, більшості центральних областей і на Закарпатті — до +24...+29 °C.

Пожежна небезпека по Україні з 11 до 14 серпня

Синоптики застерігають, що з 11 по 14 серпня у південних регіонах, а також у Хмельницькій, Сумській, Дніпропетровській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека по Україні на 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Додатково, 12-14 серпня він діятиме у Житомирській та Чернігівській, 13–14 серпня — у Рівненській та Полтавській, а 14 серпня — у Львівській, Вінницькій, Кіровоградській і Харківській областях.

Пожежна небезпека в Україні 14 серпня. Фото: Укргдірометцентр

Погода в Києві та по області 12 серпня

У Київській області та столиці цього дня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура в області вночі +9...+14 °C, вдень потеплішає до +20...+25 °C. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть +12...+14 °C, а вдень повітря прогріється до +22...+24 °C.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди на тиждень по Україні з 11 до 17 серпня.

А синоптик Наталка Діденко назвала області, де можливий рвучкий вітер.