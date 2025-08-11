Відео
Україна
Головна Метео Діденко попередила про сильний вітер завтра — де буде небезпечно

Діденко попередила про сильний вітер завтра — де буде небезпечно

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 13:14
Погода 12 серпня — над Україною антициклон Julia
Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

Над Україною у вівторок, 12 серпня, буде антициклон Julia. Повітря ще не встигне прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому погода буде комфортною, однак у деяких областях буде сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

Читайте також:

Погода в Україні 12 серпня

Діденко розповіла, що завтра над Україною буде новий антициклон Julia. Тому у вівторок повсюди очікується суха і сонячна погода. За її даними, повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним.

Погода в Україні 12 серпня
Антициклон Julia над Україною. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +24...+28 °C, а на півдні та на Закарпатті варто очікувати +27...+30 °C. Крім того, на сході України завтра очікується сильний північно-західний вітер. Синоптик закликала бути обережними. 

Погода у Києві 12 серпня

За прогнозом Наталки Діденко, 12 серпня у Києві буде сухою, сонячною, комфортною і теплою. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +24...+26 °C.

Також синоптик зазначила, що найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін. Посилення спеки очікується вже 17-18 серпня. Проте вже 19 серпня у більшості областей України похолоднішає.

Якою буде погода в Україні 12 серпня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, нещодавно синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень 11-17 серпня. Місцями зросте ризик пожеж через дефіцит опадів та сильну спеку. 

Зазначимо, що сьогодні деякі регіони можуть відчути похолодання. В низці областей вдень можливі пориви до 15-20 м/с та сильні грози. 

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
