Главная Метео Диденко предупредила о сильном ветре завтра — где будет опасно

Диденко предупредила о сильном ветре завтра — где будет опасно

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 13:14
Погода 12 августа — над Украиной антициклон Julia
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

Над Украиной во вторник, 12 августа, будет антициклон Julia. Воздух еще не успеет прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому погода будет комфортной, однако в некоторых областях будет сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 12 августа

Диденко рассказала, что завтра над Украиной будет новый антициклон Julia. Поэтому во вторник повсеместно ожидается сухая и солнечная погода. По ее данным, воздух еще не успеет сильно прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому будет комфортным.

Погода в Україні 12 серпня
Антициклон Julia над Украиной. Фото: Наталка Диденко/Facebook

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+28 °C, а на юге и на Закарпатье стоит ожидать +27...+30 °C. Кроме того, на востоке Украины завтра ожидается сильный северо-западный ветер. Синоптик призвала быть осторожными.

Погода в Киеве 12 августа

По прогнозу Наталки Диденко, 12 августа в Киеве будет сухой, солнечной, комфортной и теплой. Днем столбики термометров будут показывать +24...+26 °C.

Также синоптик отметила, что в ближайшее время погода в Украине не будет претерпевать особых изменений. Усиление жары ожидается уже 17-18 августа. Однако уже 19 августа в большинстве областей Украины похолодает.

Якою буде погода в Україні 12 серпня
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю 11-17 августа. Местами возрастет риск пожаров из-за дефицита осадков и сильной жары.

Отметим, что сегодня некоторые регионы могут почувствовать похолодание. В ряде областей днем возможны порывы до 15-20 м/с и сильные грозы.

Автор:
Автор:
Людмила Войтюк
