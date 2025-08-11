Погода 12 августа — над Украиной антициклон Julia

Диденко предупредила о сильном ветре завтра — где будет опасно
Над Украиной во вторник, 12 августа, будет антициклон Julia. Воздух еще не успеет прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому погода будет комфортной, однако в некоторых областях будет сильный ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 12 августа
Диденко рассказала, что завтра над Украиной будет новый антициклон Julia. Поэтому во вторник повсеместно ожидается сухая и солнечная погода. По ее данным, воздух еще не успеет сильно прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому будет комфортным.
В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+28 °C, а на юге и на Закарпатье стоит ожидать +27...+30 °C. Кроме того, на востоке Украины завтра ожидается сильный северо-западный ветер. Синоптик призвала быть осторожными.
Погода в Киеве 12 августа
По прогнозу Наталки Диденко, 12 августа в Киеве будет сухой, солнечной, комфортной и теплой. Днем столбики термометров будут показывать +24...+26 °C.
Также синоптик отметила, что в ближайшее время погода в Украине не будет претерпевать особых изменений. Усиление жары ожидается уже 17-18 августа. Однако уже 19 августа в большинстве областей Украины похолодает.
Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю 11-17 августа. Местами возрастет риск пожаров из-за дефицита осадков и сильной жары.
Отметим, что сегодня некоторые регионы могут почувствовать похолодание. В ряде областей днем возможны порывы до 15-20 м/с и сильные грозы.
Читайте Новини.LIVE!