Будет солнечно, но есть опасный нюанс — погода завтра в Украине

Будет солнечно, но есть опасный нюанс — погода завтра в Украине

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 17:23
Погода в Украине 12 августа — прогноз для всех областей на вторник
Люди отдыхают на побережье реки. Фото: УНИАН

Во вторник, 12 августа, в Украине ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Дожди местами возможны лишь в двух областях, однако, они не будут продолжительными.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Читайте также:

Погода в Украине 12 августа

Осадки 12 августа возможны лишь днем в некоторых районах Харьковщины и Луганщины, где пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 12 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью составит +9...+14 °C, на юге и юго-востоке — +14...+19 °C. Днем воздух прогреется до +20...+25 °C, а в южных, большинстве центральных областей и на Закарпатье — до +24...+29 °C.

Пожарная опасность по Украине с 11 по 14 августа

Синоптики предупреждают, что с 11 по 14 августа в южных регионах, а также в Хмельницкой, Сумской, Днепропетровской областях будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность по Украине на 12 августа. Фото: Укргидрометцентр

Дополнительно, 12-14 августа он будет действовать в Житомирской и Черниговской, 13-14 августа — в Ровенской и Полтавской, а 14 августа — во Львовской, Винницкой, Кировоградской и Харьковской областях.

Пожарная опасность в Украине 14 августа. Фото: Укргдирометцентр

Погода в Киеве и по области 12 августа

В Киевской области и столице в этот день ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в области ночью +9...+14 °C, днем потеплеет до +20...+25 °C. В Киеве ночью столбики термометра покажут +12...+14 °C, а днем воздух прогреется до +22...+24 °C.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды на неделю по Украине с 11 по 17 августа.

А синоптик Наталья Диденко назвала области, где возможен порывистый ветер.

погода Укргидрометцентр пожарная опасность прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
