Снег будет редкостью — чего ждать украинцам от зимы до 2040 года

Украинский климатолог, участница IPCC и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказала, что в Украине существенно изменятся зимы. По ее словам, к 2040 году они существенно потеплеют.

Об этом Светлана Краковская рассказала в интервью Алексею Суханову.

Зимы в Украине

До 1990 года в Украине наблюдались настоящие зимы. Самым морозным был северо-восток страны.

Сейчас зимы в Украине изменились. Наблюдается меньше снега, а также более высокая температура воздуха.

Краковская рассказала, что средняя температура воздуха в январе вырастет во всех регионах Украины. В частности, в Харькове стоит ожидать -4...-6 °C, в Киеве и во Львове 0...-2 °C. В то же время в Одесской области зимы будут с температурой воздуха выше нуля.

Лишь в горных местностях температура сохранится ниже нуля, создавая зону относительного холода.

Зима в Киеве

Климатолог отметила, что столица Украины будет оставаться одним из самых теплых регионов. Причиной является асфальт и большое количество зданий.

Кроме того, в отдельных областях "климатическая весна" начинается в конце января, а на востоке — в феврале.

Напомним, Краковская заявила, что в Украине может вырасти продолжительность лета до 180 дней.

А завтра ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Синоптики рассказали, что дожди возможны только в двух областях.