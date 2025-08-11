Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Ученая спрогнозировала, к какому году в Украине исчезнут зимы

Ученая спрогнозировала, к какому году в Украине исчезнут зимы

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 17:46
Снег будет редкостью — чего ждать украинцам от зимы до 2040 года
Мужчина на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Украинский климатолог, участница IPCC и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказала, что в Украине существенно изменятся зимы. По ее словам, к 2040 году они существенно потеплеют.

Об этом Светлана Краковская рассказала в интервью Алексею Суханову.

Реклама
Читайте также:

Зимы в Украине

До 1990 года в Украине наблюдались настоящие зимы. Самым морозным был северо-восток страны.

null
Зимы в Украине до 1990 года. Фото: кадр из ведер

Сейчас зимы в Украине изменились. Наблюдается меньше снега, а также более высокая температура воздуха.

null
Зимы 2021-2040 года. Фото: кадр из видео

Краковская рассказала, что средняя температура воздуха в январе вырастет во всех регионах Украины. В частности, в Харькове стоит ожидать -4...-6 °C, в Киеве и во Львове 0...-2 °C. В то же время в Одесской области зимы будут с температурой воздуха выше нуля.

Лишь в горных местностях температура сохранится ниже нуля, создавая зону относительного холода.

Зима в Киеве

Климатолог отметила, что столица Украины будет оставаться одним из самых теплых регионов. Причиной является асфальт и большое количество зданий.

Кроме того, в отдельных областях "климатическая весна" начинается в конце января, а на востоке — в феврале.

Напомним, Краковская заявила, что в Украине может вырасти продолжительность лета до 180 дней.

А завтра ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Синоптики рассказали, что дожди возможны только в двух областях.

погода климат украинцы Украина зима прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации