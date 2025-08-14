Погода на 15 августа — где завтра ждать +30 °С

Ждите жары — Диденко назвала области, где завтра будет +30 °С
В Украине 15 августа будет сухая и преимущественно солнечная погода, ведь до сих пор царит антициклон Julia. Однако есть области, где температура воздуха завтра поднимется до +30 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 15 августа
Диденко рассказала, что в пятницу в Украине еще будет господствовать антициклон Julia, поэтому будет сухая и солнечная погода.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +23...+28 °C. Однако на Закарпатье и в Крыму "подпрыгнет" до +30 °C.
"Жара еще обещает прийти, но пока — температурный комфорт", — отметили синоптик.
Погода в Киеве 15 августа
Наталка Диденко прогнозирует, что 15 августа осадков в Киеве и области не будет. Температура воздуха будет около +25 °C.
"Эксперты синоптической ситуацией и достоверностью прогнозов довольны", — написала синоптик.
Напомним, сегодня в Украине будет настоящее лето. Столбики термометров поднимутся до +32 °C.
Кроме того, ученый спрогнозировала, к какому году в Украине исчезнут зимы. К 2040 году они существенно потеплеют.
