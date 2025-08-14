Погода на 15 августа — где завтра ждать +30 °С

Сильная жара. Фото: Новини.LIVE

В Украине 15 августа будет сухая и преимущественно солнечная погода, ведь до сих пор царит антициклон Julia. Однако есть области, где температура воздуха завтра поднимется до +30 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 15 августа

Диденко рассказала, что в пятницу в Украине еще будет господствовать антициклон Julia, поэтому будет сухая и солнечная погода.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +23...+28 °C. Однако на Закарпатье и в Крыму "подпрыгнет" до +30 °C.

Карта температуры на 15 августа. Фото: Метеопост

"Жара еще обещает прийти, но пока — температурный комфорт", — отметили синоптик.

Погода в Киеве 15 августа

Наталка Диденко прогнозирует, что 15 августа осадков в Киеве и области не будет. Температура воздуха будет около +25 °C.

"Эксперты синоптической ситуацией и достоверностью прогнозов довольны", — написала синоптик.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, сегодня в Украине будет настоящее лето. Столбики термометров поднимутся до +32 °C.

Кроме того, ученый спрогнозировала, к какому году в Украине исчезнут зимы. К 2040 году они существенно потеплеют.