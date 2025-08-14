Видео
Главная Метео Ждите жары — Диденко назвала области, где завтра будет +30 °С

Ждите жары — Диденко назвала области, где завтра будет +30 °С

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 11:26
Погода на 15 августа — где завтра ждать +30 °С
Сильная жара. Фото: Новини.LIVE

В Украине 15 августа будет сухая и преимущественно солнечная погода, ведь до сих пор царит антициклон Julia. Однако есть области, где температура воздуха завтра поднимется до +30 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 15 августа

Диденко рассказала, что в пятницу в Украине еще будет господствовать антициклон Julia, поэтому будет сухая и солнечная погода.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +23...+28 °C. Однако на Закарпатье и в Крыму "подпрыгнет" до +30 °C.

Погода на 15 серпня
Карта температуры на 15 августа. Фото: Метеопост

"Жара еще обещает прийти, но пока — температурный комфорт", — отметили синоптик.

Погода в Киеве 15 августа

Наталка Диденко прогнозирует, что 15 августа осадков в Киеве и области не будет. Температура воздуха будет около +25 °C.

"Эксперты синоптической ситуацией и достоверностью прогнозов довольны", — написала синоптик.

Погода в Україні 15 серпня
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, сегодня в Украине будет настоящее лето. Столбики термометров поднимутся до +32 °C.

Кроме того, ученый спрогнозировала, к какому году в Украине исчезнут зимы. К 2040 году они существенно потеплеют.

погода Наталка Диденко прогноз погоды температура воздуха жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
